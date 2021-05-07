Пока Европа готовит к введению ковид-паспорта, отдельные страны запустили коронавирусные пропуска.

Их могут получить те, у кого свежий отрицательный ПЦР-тест, переболевшие и получившие прививку от коронавируса.

Основная задача таких сертификатов - оживление внутренней жизни стран: открытие ресторанов, торговых и спортивных центров, куда смогут иметь доступ обладатели подобных "аусвайсов".

"Страна" на примере нескольких стран описывает, как работают такие докуменгты, какими льготами пользуются их держатели и когда ждать подобных пропусков в Украине.

Дания

Дания ввела ковид-пропуска в начале апреля. Сертификат подтверждает, что человек:

получил прививку,

имеет отрицательный теста за предыдущие 72 часа,

имел положительный тест на протяжении от двух до двенадцати недель до этого, получив временный иммунитет к вирусу.

Жители Дании могут пользоваться корона-сертификатом как в бумажном, так и в электронном виде - через приложение в смартфоне.

Пропуск предоставляет доступ в парикмахерские, салоны красоты, автошколы. На путешествия пока не распространяется.

Сертификат обязательно иметь при себе для посещения ресторанов на открытом воздухе, которые заработали 6 апреля; в музеях, театрах и кинотеатрах с 6 мая.

Предприятия, которые не проверят посетителей на наличие пропуска, рискуют получить штраф от 400 и до 6000 евро в случае повторного правонарушения.

Штраф для граждан без корона-пропуска - около 330 евро.

Австрия

С 19 мая Австрия выходит из локдауна - заработают рестораны и сфера услуг.

Но для пользования объектами граждане должны иметь отрицательный ПЦР-тест или быстрый антиген-тест. Через месяц их заменит цифровой "зеленый паспорт".

С ним люди смогут посещать кафе и рестораны под открытом небом (в компании до 10 человек) и в закрытом помещении (в компании до 4 человек плюс дети). Медицинская справка не отменяет требования носить маску типа FFP-2 в заведении, если человек не находится за столом.

Австрийский "зеленый паспорт" получат в случаях:

если человек имеет негативный ПЦР-тест,

переболел коронавирусом,

получил вакцину.

С таким документом австрийцы также смогут посещать театры, оперы, кино, концертные и танцевальные залы.

Канцлер Себастьян Курц, который в мае открывает границы для туристов из ЕС, призвал Евросоюз как можно быстрее ввести подобные "зеленые паспорта" во всех странах объединения.

Германия

6 мая депутаты Бундестага одобрили распоряжение правительства Германии, в котором описываются привилегии для привитых и переболевших коронавирусом граждан.

Для таких жителей ФРГ будут частично отменены запреты на передвижения по стране, посещение торговых центров, магазинов и кафе. Они смогут увеличить социальные контакты с друзьями и родственниками.

Однако, как и остальные немцы, будут обязаны продолжать носить защитные маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

Где еще действуют ковид-аусвайсы?

В Турции, где сейчас локдаун, уже действуют ковид-пропуска.

Сертификаты нужны для посещения транспорта, ТРЦ и вообще всех общественных мест. Они называются HES-коды, можно получить на государственном сайте в электронном виде. Их могут заказать как турки, так и иностранцы.

Во время поездки в автобусе или похода в магаз контролер просит предъявить HES-код. Считывается он с помощью портативного устройства. Таким образом, становится известно, не болен ли человек ковидом.

В Израиле "зеленый паспорта" ввели еще в феврале. Их могут получить люди через неделю после второй прививки от ковида, а также с иммунитетом после перенесенной болезни.

Он выдается на полгода. Затем нужно подтверждать его действие.

По такому сертификату можно посещать тренажерные залы, отели, бассейны, концерты, места религиозного поклонения, рестораны и бары. Дети младше 16 лет, которым пока не делают прививки, чтобы составить компанию родителям должны сдать тест на коронавирус.

Для поездок в общественном транспорте и входа в торговые центры корона-пропуск в Израиле не нужен.

В Украине обещают ввести уже с лета

В Украине о подготовке ковид-сертификата заговорили сразу после того, как такое решение приняли в Евросоюзе для облегчения путешествий и открытия границ.

Тему подняли у Зеленского, не уточняя, как будут использовать эти документы. Но ссылались на опыт Израиля, который уже давно использует их так, как сейчас начали сейчас в ЕС: для доступа в места общественного пользования.

Неопределенность эта понятна: пока с Украиной никто не обсуждал синхронизацию усилий по созданию ковид-паспортов, которые помогают путешествовать по миру. ЕС пока внедряет данную норму только у себя.

С тех пор к теме возвращались несколько раз. А на днях глава Минздрава привел некую конкретику, чего ждать и когда.

Максим Степанов заявил о том, что до 1 июля в Украине могут запустить ковидные сертификаты.

"Это рабочее название внутреннего документа, содержащего данные о вакцинации, о сделанных негативных ПЦР-тестах или выздоровлении от COVID-19", - сообщил министр. Он также добавил, что туда будет попадать и другая информация о пациенте. Какая - не уточнил, но речь, видимо, идет о результате ИФА-теста на антитела.

То есть, как видим, это сертификат для пользования внутри Украины. Степанов добавил, что для пересечения границы можно будет получать другой документ - Международное свидетельство о вакцинации, которое будут выдавать в больницах тем, кто сделал две дозы прививки.

Правда, таковых в Украине пока менее пяти сотен человек.

Но вернемся к внутренним ковид-сертификатам. Степанов сообщил, что их можно будет сгенерировать в приложении "Дия" или получить в бумажном виде у лечащего врача (у кого нет смартфона). Данные будут подтягиваться из электронной системы охраны здоровья.

По словам главы МОЗ, документ, который разрабатывают в Украине, будут пытаться синхронизировать с европейскими ковид-сертификатами. Но пока это лишь планы, и по факту скорее всего действительно мы получим очередную услугу в "Дие". Которая в теории может стать пропуском в "доковидный" мир.

В Украине пока не делились планами, что будут делать после того, как запустят сертификат. Вариантов здесь множество. Но точно можно сказать, что скопировать опыт того же Израиля вряд ли получится.

Процент вакцинированных в Украине очень низкий - около 800 тысяч жителей. И в ближайшие месяцы ситуация вряд ли коренным образом поменяется. Также менее двух миллионов украинцев переболели. Причем обе цифры могут пересекаться, поскольку прививали также переболевших. Поэтому механически суммировать их нельзя.

Если в общественные места - рестораны, спортзалы и так далее - начнут пускать лишь обладателей ковид-сертификатов, это будет сродни новому локдауну. И работать большинству заведений не будет никакого смысла - даже если им позволят обслуживать небольшую горстку клиентов с нужными документами.

Поэтому смысл запуска внутренних "ковид-сертификатов" в Украине пока не очень понятен.