В Днепропетровской области под суд пойдет 52-летний житель села Великомихайловка (Покровский район), который развращал и насиловал 13-летнюю девочку под прикрытием созданного совместно с женой детского дома семейного типа. Пострадавшая девочка была одной из воспитанниц заведения. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Днепропетровской области.

По данным следствия, летом 2019 года мужчина начал развращать одну из своих воспитанниц. Он заставлял 13-летнюю девочку смотреть порнографические видеоролики, а также неоднократно совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Кроме этого, во время обыска дома подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья, которое мужчина приобрел и хранил без предусмотренного законом разрешения.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 52-летнего мужчины за совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст.152, ч.4 ст.153, ч.2 ст.156 и ч.1 ст .263 УК Украины (совершение действий сексуального характера, сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, развращение несовершеннолетней и хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения).

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы до пятнадцати лет.

Ранее "Страна" писала о том, что под Одессой 28-летний мужчина два года насиловал свою 11-летнюю падчерицу.

Также мы сообщали, что под Днепром 15-летний подросток в гостях изнасиловал двухлетнюю дочь хозяйки дома.