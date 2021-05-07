В последние годы ряд действий США были направлены на подрыв "основанного на правилах порядка" и веры других в приверженность Вашингтона к соблюдению этих правил. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН.

По его мнению, все должны нести ответственность за верность добровольно принятым на себя обязательствам, передает ТАСС.



"Это касается и Соединенных Штатов. Я знаю, что некоторые наши действия в последние годы подрывали порядок, основанный на правилах, и заставляли других задаваться вопросом, привержены ли мы все еще ему", - сказал Блинкен.

При этом он указал, что США при администрации Джо Байдена уже возвращаются к многосторонней работе с международным сообществом.

"Мы присоединились вновь к Парижским соглашениям по климату, вернулись к работе со Всемирной организацией здравоохранения, ведем работу по возвращению в Совет ООН по правам человека, занимаемся дипломатией для восстановления ядерной сделки с Ираном и укрепления режима нераспространения", - добавил Блинкен.

По его словам, США готовы к сотрудничеству в области глобальных вызовов со странами, с которыми у них есть разногласия, но если те решат нарушить существующие правила мирового порядка, то реакция последует незамедлительно.



"США будут работать в многосторонних институтах, чтобы победить коронавирус и остановить климатический кризис. Мы будем руководствоваться основными принципами международного порядка в этой работе. Мы будем работать с любыми странами по этим вопросам, в том числе с теми, с кем у нас имеются серьезные разногласия", - сказал госсекретарь США и добавил, что все то же относится и к сотрудничеству в области предотвращения распространения ядерного оружия, оказания гуманитарной помощи и урегулирования конфликтов.

"В то же время мы будем давать серьезный ответ, если увидим, что какие-то страны подрывают международный порядок и нарушают существующие правила", - предупредил госсекретарь.

Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Киев.

Ранее "Страна" писала о том, что Блинкен и Нуланд раскритиковали Киев за увольнение Коболева, Зеленский с ними не согласился.

Также мы сообщали, что Блинкен заявил, что Украине мешают Россия и олигархи.