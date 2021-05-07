Студентка юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анастасия Тарасюк записала видео, где в резкой форме осудила травлю российского рэпера Басты, которую устроили националисты. В ответ радикалы начинают травлю уже самой девушки.

Соответствующее видео со своими размышлениями насчет Басты девушка опубликовала в Instagram-stories.

"Я читаю в новостях, что ему доказывают, рассказывают, что Крым - наш, бегают, не дают человеку отдохнуть, блин, в заведениях каких-то. Угомонитесь, бл@ть. То, что он артист и выступал в Крыму, вообще ничего, бл@ть, не значит. Он уже не наш. Про@6али", – заявила девушка.

На видеообращение девушки уже отреагировал радикал Сергей Стерненко, который и объявил охоту на российского рэпера. По его словам, ее зовут Анастасия Тарасюк и она является дочкой судьи Печерского районного суда Киева Кристины Константиновой.

Кроме того, Стерненко заявил, что отцом Анастасии является сотрудник ГБР Анатолий Тарасюк, который сейчас занимается делами Майдана, а отчимом до недавнего времени был еще один судья того же суда Кицюк.

Напомним, 16 сентября 2020 года Басту (Василия Вакуленко) исключили из списка лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины. Ранее он туда попал за гастроли в аннексированном Крыму.

В Киев Баста приехал, предположительно, в начале мая года. При этом в конце июня у артиста запланированы два концерта в столице - 25 и 26 числа в киевском Stereo Plaza.

После этого радикал Сергей Стерненко в своих соцсетях написал, что Баста якобы "поддерживает оккупацию Крыма", а охранники артиста помешали другому националисту задать рэперу вопрос о том, "чей Крым". При этом националист утверждал, что "неравнодушные граждане готовы дать около 1000 долларов за информацию о перемещении и нахождении" артиста.

Позже сам артист отреагировал на охоту, объявленную на него Стерненко, заявив, что "сам бы пришел за косарик".

Ранее "Страна" разбиралась, смогут ли украинские радикалы сорвать концерт еще одного российского исполнителя.