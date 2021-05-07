Телеканал "Интер" ко Дню Победы-2021 начинает акцию "Правнуки помнят". В рамках мероприятия родители могут прислать коротко видео, в котором их дети рассказывают о родственниках, принявших участие во второй мировой войне.

Об этом сообщается на сайте канала.

"Великая Отечественная война коснулась каждой семьи в нашей стране. Важно сохранить память о подвиге наших предков, которые подарили нам жизнь и завоевали Победу в той страшной кровопролитной войне", - говорится в сообщении.

Видео должно быть снято на мобильный телефон и длится не дольше 30 секунд. Присылать ролики можно на сайт акции. Все видео будут выложены на сайте акции "Правнуки помнят", некоторые из них, при согласии родителей, покажут в эфире телеканалов Inter Media Group. Акция будет постоянной и видео можно присылать в течение всего года.

"Каждый ребенок может рассказать о своих родных, поделиться историей своей семьи. Мы – потомки победителей и мы должны сохранить память и правду о наших родных – фронтовиках Великой Отечественной", - сказано в сообщении.

Напомним, 9 мая "Интер" традиционно покажет большой праздничный концерт "Победа. Одна на всех".

Также сообщалось, что ко Дню Победы "Интер" проведет онлайн-марш памяти "Наш полк". К мероприятию смогут присоединиться все желающие.