В Украину вернулся отсидевший семь лет в российской колонии фигурант "дела Сенцова"
В Украину вернулся фигурант "дела Олега Сенцова" Алексей Чирний, который отбыл семилетнее наказание в российской колонии.
Об этом сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.
"Долгих 7 лет он отбывал наказание по незаконному приговору суда за якобы подготовку терактов на территории временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении Денисовой.
Известно, что политзаключенного удерживали в колониях строгого режима в Магадане, Москве и Ростове-на-Дону.
В пятницу, 7 мая, его освободили из исправительной колонии в Ростовской области и этапировали на российско-украинскую границу. При этом ему не дали пообщаться с родителями, которые приехали его встречать из Крыма.
По данным омбудсмена, Алексей Чирний уже пересек границу и прибыл в украинскую часть пункта пропуска "Меловое" Луганской области.
Известно, что Алексей Чирний родился 23 марта 1981, жил в Симферополе и работал преподавателем Симферопольского института культуры.
Он был задержан в мае 2014 года в Крыму вместе с другими проукраинскими активистами: Геннадием Афанасьевым, Александром Кольченко и кинорежиссером Олегом Сенцовым. Чирний согласился сотрудничать со следствием и получил семь лет тюрьмы.
Также мы сообщали, что в МИД назвали число украинских политзаключенных в тюрьмах России.