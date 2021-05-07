В Украину вернулся фигурант "дела Олега Сенцова" Алексей Чирний, который отбыл семилетнее наказание в российской колонии.

Об этом сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.

"Долгих 7 лет он отбывал наказание по незаконному приговору суда за якобы подготовку терактов на территории временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении Денисовой.

Известно, что политзаключенного удерживали в колониях строгого режима в Магадане, Москве и Ростове-на-Дону.

В пятницу, 7 мая, его освободили из исправительной колонии в Ростовской области и этапировали на российско-украинскую границу. При этом ему не дали пообщаться с родителями, которые приехали его встречать из Крыма.

По данным омбудсмена, Алексей Чирний уже пересек границу и прибыл в украинскую часть пункта пропуска "Меловое" Луганской области.

Известно, что Алексей Чирний родился 23 марта 1981, жил в Симферополе и работал преподавателем Симферопольского института культуры.

Он был задержан в мае 2014 года в Крыму вместе с другими проукраинскими активистами: Геннадием Афанасьевым, Александром Кольченко и кинорежиссером Олегом Сенцовым. Чирний согласился сотрудничать со следствием и получил семь лет тюрьмы.

Также мы сообщали, что в МИД назвали число украинских политзаключенных в тюрьмах России.