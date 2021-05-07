Украинский институт Национальной памяти разослал методичку, в которой говорится о том, как следует отмечать День Победы. В ней написано, что "100-тысячная УПА" (Украинская повстанческая армия) воевала против нацизма.

Об этом сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.

"На стороне Объединенных Наций воевали украинцы в составе армий Великобритании и Канады (45 тысяч), Польши (120 тысяч), СССР (более 7 миллионов), США (80 тысяч) и Франции (6 тысяч), а также освободительного движения в Украине (100 тысяч в УПА) - вместе более 7 миллионов человек", - процитировал Долинский отрывок из методички.

Отметим, что в "лучшие времена" численность УПА, согласно официальным данным, достигала 35 тысяч человек.

Напомним, более 60% украинцев назвали войну против нацистской Германии Великой отечественной войной. 65,7% жителей Украины считают, что в этой войне украинцы воевали за свою землю и свои интересы.

Также "Страна" подробно рассказывала, как прошел в Украине День Победы в прошлом году. В некоторых городах происходили стычки из-за советской символики.