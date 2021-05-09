Сегодня, 9 мая, отмечается 76-летие Победы - день, когда была финально разгромлена нацистская Германия.

Украинцы внесли неоценимый вклад в победу. Погибли, защищая родину и свои дома, миллионы жителей УССР. Война не обошла ни одну украинскую семью. Наши родственники были на фронте и тылу, героически сражались и завершили сражение победителями.

В последние годы память о Великой Победе пытаются стереть как власти, так и праворадикалы, которые выбрали для себя других героев. Подтверждением тому служит, например, недавний марш в честь дивизии СС "Галичина".

Украинцев пытаются убедить, что День Победы - это не праздник и что радости в связи этой датой быть не должно. Обратно люди с этим не согласны. Согласно опросу, 72% граждан Украины считают День Победы большим личным праздником.

Многие граждане Украины помнят и историю страны, и своей семьи. А потому, несмотря на запугивания, люди из года в год возлагают цветы к Вечному огню в своих городах, отмечают День Победы в кругу близких, смотрят по телевидению концерт и празднуют - так, что наши родственники это делали 9 мая 1945 года.

Редакция "Страны" поздравляет читателей с Днем Победы. Сохраняйте память о своих предках, будьте здоровы и пусть в Украине как можно скорее наступит мир.

Для своих читателей мы публикуем программу мероприятий на 9 мая в Украине и поздравительные открытки, стихи и песни о Победе.

Открытки, стихи, песни с Днем Победы 2021

Великий праздник, День Победы!

Пусть много лет уже прошло,

Но помним подвиг наших дедов

И благодарны им за то.

Как жаль, что меньше с каждым годом

В строю парадном их идет.

Но главное, в сердцах народа

Лучинка памяти живет.

Желаю неба чистого,

И мира без войны,

И солнышка лучистого,

Над всей землей страны.

Родных, любимых — с праздником!

Любви, здоровья, сил!

Чтоб каждый день вас радовал

И счастье приносил.

С Днем Победы!

Поклон ветеранам,

Что сумели нам мир подарить,

Мы гордимся их подвигом славным,

Их всю жизнь будем помнить и чтить.

И зажгутся огни обелисков,

Расцветут маки в дальних краях,

Словно в память о славных солдатах,

Что погибли в кровавых боях...

С весной приходит День Победы,

И каждый раз мы ждем его!

Все меньше с нами ветеранов,

И горько всем нам оттого.

Мы рады жить под мирным небом,

Спасибо тем, кто воевал.

Так сохраним же это счастье,

За нас ведь кто-то пострадал.

От всей души я поздравляю!

Желаю мира и добра,

Народа подвиг чтим всегда мы

И не забудем никогда!

Я поздравляю с днем Победы!

С днем самым важным на века

Тот день, в который наши деды

Сломили злейшего врага.

Так пусть сегодня в мирном небе

Взорвется праздничный салют,

Кричат и радуются дети,

А в доме царствует уют.

Пусть в жизни вашей бед не будет,

И радует теплом весна,

Пусть ценят близкие и любят

И добрые звучат слова.

В майский праздник, День Победы,

Хотелось бы всем пожелать

Того, за что боролись деды —

Жить в мире и не воевать!

Пусть этот праздник вдохновляет

Лишь на хорошие дела,

Сердца любовью наполняет

И ощущением тепла.

Пусть небо всюду ясным будет,

Сияет солнце в вышине.

Лишь книги и архивы людям

Рассказывают пусть о войне!

Нам ярко пламя вечного огня

О подвиге солдат напоминает,

Пришла весна, опять цветет земля,

Народ наш День Победы отмечает.

Всех с праздником! Всем мира и любви!

Пускай потомки наши войн не знают,

На тех полях, где раньше шли бои,

Багряно маки яркие пылают!

Закройте на минуту глаза,

Послушайте мирное небо.

Скатилась невольно слеза

От громкого слова "Победа".

Так пусть же не будет войны,

Пусть дети растут только в мире.

И подвиг солдат мы все оценим,

И деда, который на фото в мундире.

Мы День Победы любим с детства —

Парад, цветы, военный марш.

Храните память в вашем сердце

О тех, кто жизнь отдал за нас.

Желаю жить под мирным небом

И слышать звонкий смех детей.

Чтоб страх войны вам был неведом,

Цените близких и друзей.