В Украине утвердили порядок приема поступающих в вузы с неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. Как и в прошлом году, у таких абитуриентов есть два варианта: сдавать ВНО либо поступать по упрощенной процедуре через специальные образовательные центры. У каждого из этого способов есть свои плюсы и минусы.

Для тех, кто сдает ВНО поступление фактически стартует в мае. Для тех, кто выбрал упрощенную схему через образовательные центры - через месяц.

Мы проанализировали указ Министерства образования и науки, который регламентирует поступление для жителей Донбасса и Крыма. Правила для них одинаковые. Также мы подробно ответили на главные вопросы о поступлении.

Плюсы и минусы. Какой способ выбрать

Поступление по результата ВНО дает свободу выбора: можно подавать заявления в несколько вузов и на несколько специальностей. В 2021 году - до пяти заявок на бюджет и до 30 - на контракт.

Но для сдачи ВНО нужно иметь украинский аттестат. Для этого в выпускном классе школьники из ОРДЛО и Крыма должны пройти дистанционное онлайн-обучение в одной из украинских школ (их перечень есть на сайте МОН) и приехать, чтобы сдать

Поступление по упрощенной схеме через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым - Украина" возможно без украинского аттестата на руках. Выпускник сдает в них аттестацию экстерном, а также подает заявление в вуз и уже там сдает еще один экзамен по профильному предмету.

Минус этой системы в том, что подать заявление можно только в один вуз и на одну специальность. В предыдущие годы центры действовали в нескольких десятках вузов, в этом году - 214.

При этом нужно понимать, что упрощенная схема не означает, что абитуриент попадает в выбранный университет автоматически. Сдавая экзамены, он участвует в конкурсе на место среди таких же желающих пройти по квотам.

Без ВНО и аттестата. Как поступать через образовательные центры

Кто может поступать по упрощенке? Упрощенный порядок поступления в вузы - без необходимости сдавать ВНО и наличия украинского аттестата об образовании - предусмотрен для жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской области и Крыма, а также территорий возле линии разграничения. Список населенных пунктов обнародован на сайте МОН.

Также это касается тех, кто переехал на территорию Украины из ОРДЛО и Крыма после 1 января 2021 года. То есть поступать по этой схеме могут те, кто учился за линией разграничения и в аннексированном Крыму.

У абитуриентов-переселенцев нет преимуществ перед другими выпускниками школ. Они сдают ВНО на основании украинского документа о полном среднем образовании.

Что представляет собой вступ без ВНО? Упрощенный вступ в первую очередь рассчитан на выпускников школ без украинского аттестата. При этом в указе МОН прописано, что "документы об образовании, выданные на территории ВОТ (временно оккупированных территорий) и Крыма, не признаются", так что придется получать аттестат, но по быстрой схеме - экстерном.

Для этого нужно через специальные образовательные центры "Донбасс - Украина" или "Крым - Украина" сдать годовое оценивание и ДПА (государственная итоговая аттестация) по украинскому языку и истории Украины.

После этого выдадут справку о получении аттестата (сам аттестат выдадут позже). С ней можно сдать один вступительный экзамен по профильному предмету (либо творческий экзамен) в вузе.

На основании этих трех оценок поступающие принимают участие в конкурсе на места госзаказа в рамках квоты. Обычно это около 20% от бюджетных мест в вузе.

То есть поступление по упрощенной процедуре - это получение аттестата (нужно сдать годовое оценивание) и сдача одного экзамена в вузе.

Что такое центры "Донбасс-Украина" и "Крым - Украиана"? Как они работают? Каждый такой центр представляет конкретный вуз. Это филиалы общего образовательного центра "Донбасс-Украина" и "Крым - Украиана". За каждым из ОЦ закреплена школа, куда абитуриентов направляют сдать украинский язык и историю Украины. Потом в вузе сдается еще один вступительный экзамен.

ОЦ работают при закрепленных школах в связке с вузом. Больше всего образовательных центров открылось в Донецкой и Луганской области. Их перечень можно посмотреть по этой ссылке.

В 2021 году образовательные центры будут открыты с 7 июня до 24 сентября.

С чего начать? По схеме без ВНО абитуриенты сразу выбирают вуз, в котором хотят учиться, и через центры при нем проходят процедуру поступления.

То есть первый шаг - выбрать вуз, специальность и позвонить в один из этих центров. Их контакты обнародованы на сайте МОН.

Абитуриенту должно прийти приглашения, необходимое для пересечения КПВВ. Затем ему лично нужно будет подать заявление на вступление в образовательном центре и заполнить специальную декларацию.

После этого нужно будет сдать экстерном тесты, чтобы получить аттестат украинского образца, а затем экзамен в вузе.

Как получить аттестат украинского образца через центры? Для получения документов о полном среднем общем образовании, необходимых для получения высшего образования, нужно пройти годовое оценивание и сдать ДПА (государственная итоговая аттестация).

ДПА сдают по украинскому языку и истории Украины. Оценки за них проставят в аттестат. По остальным предметам выставят зачет.

В министерстве образования предлагает готовиться по видеоурокам на сайте "Доступна освіта" или на EdEra.

Для того, чтобы сдать годовое оценивание и ДПА нужно подать пакет таких документов:

Заявление (для совершеннолетнего); для несовершеннолетнего - заявление от одного из родителей. Заявление подают лично.

Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении.

Справку внутренне перемещенного лица (при наличии).

Заполненную декларацию о получении общего образования со вклеенными фото

Так выглядит декларация, которую нужно будет заполнить на месте

Годовое оценивание и ДПА сдают на следующий день после получения заявления (или в другой срок, указанный заявителем).

После успешного прохождения годового оценивания и ДПА абитуриенту с неподконтрольных территорий выдают справку о том, что они их сдал, и заказывают аттестат. То есть в вуз он поступает с такой справкой, а аттестат оформят в течение примерно трех месяцев.

После аттестации можно подавать заявление на вступ.

Как подавать заявления на вступ? Абитуриент со справкой о том, что он аттестован по программе полного среднего общего образования, может подавать заявление на поступление в вуз. Для этого нужны такие документы:

Заявление;

Документ подтверждающий личность. При этом, в нем должна быть отметка о регистрации места проживания на временно оккупированных территориях, что является основанием для вступа по упрощенке. Если такой отметки нет, несовершеннолетним можно сдать копию документов со сведениями о месте проживания одного из родителей. Совершеннолетние могут предъявить трудовую книжку с записями, военный билет, документ, подтверждающий право собственности на недвижимость, аттестаты, документы о получение профтехобразования;

Четыре цветных фото 3х4;

Справку об успешной сдаче годового оценивания и ДПА.

Сроки подачи заявлений на вступ. В этом году подавать заявления для поступления на бюджетные места в вузы можно в два этапа.

До 20 июля. В этом случае рейтинговые списки обнародуют 20 июля, а зачисление состоится 23 июля.

До 20 сентября. В этом случае рейтинговые списки обнародуют 22 сентября, а зачисление состоится 24 сентября.

То есть у абитуриентов из ОРДЛО и Крыма есть полтора месяца на сдачу аттестации и подачу заявлений - с 7 июня до 20 июля.

После того, как абитуриент увидел себя в рейтинговых списках и понял, что проходит на бюджет, нужно подтвердить, предоставив оригиналы документов в выбранный вуз.

Сколько можно подавать заявлений? Подавать по такой схеме можно одно заявление через один ОЦ. То есть выбрать можно только один вуз и одну специальность.

Сколько бюджетных мест? Для таких абитуриентов действует "квота-2", по которой выпускники могут не проходить ВНО. Это определенное количество мест на бюджете в каждом вузе - до 20% от общего количества бюджетных мест на каждой специальности в отдельном вузе.

Как получить украинский аттестат и сдать ВНО

Как получить украинский аттестат обучаясь онлайн? В Украине действует программа, по которой школьники из ОРДЛО и Крыма, обучаясь онлайн, могут получить аттестат о полном общем среднем образовании государственного образца. Это дает им возможность поступать в украинские вузы на тех же условиях, что и другие выпускники со сдачей ВНО.

Перечни школ, где дети из Донбасса и Крыма могут получить дистанционное образование, указаны на сайте МОН. В выпускном классе присоединиться к дистанционному образованию можно до начала второго семестра. Документы можно подать онлайн, но при этом школьнику придется приехать в конце года в выбранную школу, чтобы лично сдать экзамены и годовую аттестацию.

Программа дистанционного образования предполагает постоянную онлайн-коммуникацию с учителем. Для этого используют разные способы - от скайпа до Telegram. Этим она отличается от экстерна, когда предполагается, что выпускник освоит школьную программу сам, а в центре образования лишь сдаст экзамены, чтобы подтвердить уровень знаний.

С аттестатом через ОЦ. Школьник, который получит украинский аттестат, обучаясь дистанционно, может сдать ВНО и поступать в вузы. Однако, может поступать и через образовательные центры "Донбасс- Украина" и "Крым - Украина". Например, если из-за закрытия КПВВ не сможет вовремя приехать на подконтрольную Украине территорию для сдачи ВНО.

Также абитуриенты, которые сдали ВНО, но получили невысокие баллы, могут попробовать поступить через образовательные центры. Это дополнительный шанс для них.