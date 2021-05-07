Российская Федерация минимум до конца мая приостанавливает авиасообщение с Болгарией, которая объявила дипломата РФ персоной нон грата. Последний рейс авиакомпании S7 в Бургас состоится 9 мая.

Об этом сообщает TravelNews со ссылкой на слова члена правления Бургасской областной туристической палаты Эвелины Пулевой.

"Рейсы были приостановлены после звонка российского политика Владимира Жириновского, одного из самых ярых сторонников президента Владимира Путина, который попросил государство официально запретить покупку недвижимости в Болгарии, а также поездки в нашу страну с целью туризма", - говорится в сообщении.

До этого рейсы из РФ в Болгарию выполнялись один раз в неделю. Пулева и аэропорты в Варне и Бургасе сообщили, что на данный момент рейсы приостановлены только на май, однако будут ли выполнятся перелеты в июне пока неизвестно. Решение о перелетах в Болгарию, по информации авиакомпании S7, будет окончательно принято 11 мая.

Кроме того, туристические операторы сообщили, что посольство Болгарии в Москве в настоящий момент не выдает визы.

"Нас беспокоит сезон. Ситуация сложная, и мы не можем выдержать второй сезон без российских, немецких и британских туристов, которые являются одними из самых важных гостей на больших курортах", - заявила Пулева.

Напомним, шестерых граждан РФ в Болгарии заподозрили в причастности к взрывам на военных складах в 2011 году. В МИД Болгарии объявили одного российского дипломата персоной нон грата и попросили покинут страну, после этого Кремль пообещал принять ответные меры.

Также сообщалось, что Россия до начала лета остановила авиасообщение с Турцией и Танзанией.