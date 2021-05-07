В Германии окончательно одобрили привилегии для привитых от коронавируса и переболевших Covid-19 граждан
В Германии окончательно одобрили норму об ослаблении карантинных норм для граждан, которые полностью завершили вакцинацию от коронавируса или переболели Covid-19.
Вчера, 6 мая, соответствующее распоряжение правительства одобрил бундестаг, сегодня решение подтвердил бундесрат (законодательный орган, без одобрения которого законопрооекты в Германии не могут быть приняты - Ред.).
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Ослабление карантина будет распространяться на тех, кто получил обе необходимые дозы вакцины, а также граждан, у которых выработался иммунитет после перенесенного Covid-19.
Для таких жителей страны отменят действие комендантского часа, ограничения социальных контактов, а также проведение экспресс-тестов, необходимых для посещения непродовольственных магазинов, парикмахерских или музеев. Также им не нужно будет отбывать карантин после поездки за границу - если только они не прибывают из страны или региона, где зафиксированы мутировавшие варианты коронавируса.
Однако эта категория граждан не освобождаются от обязательного ношения защитных масок и соблюдения дистанции в 1-2 метра по отношению к другим немцам.
Новые правила вступят в силу после публикации распоряжения правительства в официальном вестнике, это может произойти уже 8 мая.
Напомним, недавно Еврокомиссия предложила странам ЕС открыть границы для привитых иностранцев.
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