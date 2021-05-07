Шахтеры со всех украинских государственных шахт собираются приехать в Киев в среду, 12 мая, чтобы устроить бессрочную акцию протеста. Горняки требуют повышения зарплаты и повышения долгов по оплате труда.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным вопросам, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец во время совещания с новоназначенным министром энергетики Германом Галущенко, передает УНИАН.

"12 мая шахтеры со всех регионов государственных шахт приедут в Киев. Они собираются приехать на неопределенное время для решения конкретных поставленных вопросов", - сказал он.

Главным требованием горняков является погашение долгов по зарплате, которые составляют 2 млрд гривен, а также повышение оплаты труда и усовершенствование трудового законодательства.

"Когда 12, 13, 14 мая и дальше шахтеры будут под Офисом президента, возле Кабмина, там вопросы будут стоять очень конкретные: как выживать шахтерским городам и семьям? Шахтеры ставят вопросы по повышению заработной платы", - заявил Волынец.

Кроме того, глава профсоюза добавил, что шахтеры будут протестовать в разных формах, они будут не только в Киеве, но и на региональном уровне. Волынец допустил возможное проведение акций протестов под землей в шахтах.

Напомним, 3 сентября горняки железорудной шахты "Октябрьская" в Кривом Роге после ночной смены отказались подниматься на поверхность. Они объявили акцию протеста с требованием повысить зарплату, уволить менеджмент, вернуть льготный стаж по спискам 1 и 2, а также прекратить нарушения при аттестации. Забастовка длилась полтора месяца.

Также в июне 2020 года шахтеры из разных регионов Украины проводили бессрочную акцию протеста, на которой, среди прочего, требовали погашения перед работниками государственных шахт задолженности по выплате зарплаты.