Спецслужбы Украины в марте этого года конфисковали первую партию "самогона", сделанного компанией "Chernobyl Spirit" из яблок, выращенных около Чернобыльской АЭС. По словам предпринимателей, алкоголь был предназначен для британского рынка и имеет соответствующие акцизы.

Об этом сообщает ВВС.

Партия состояла из 1,5 тыс бутылок алкогольного напитка под названием "Atomik". По данным компании, их конфисковали с ликероводочного завода в Карпатах и доставили в прокуратуру в Киеве.

Как сообщается, этот спирт стал первым потребительским товаром, произведенным в Чернобыле после катастрофы 1986 года. Сейчас они ожидают результатов расследования украинских спецслужб, но говорят, что "понятия не имеют", почему груз, предназначенный для Великобритании, был изъят.

"Похоже, они обвиняют нас в использовании поддельных украинских акцизных марок. Но это не имеет смысла, поскольку бутылки предназначены для рынка Великобритании и четко обозначены действующими акцизными марками этой страны", — говорит профессор Джим Смит, который много лет изучал зону отчуждения, прежде чем вместе с украинскими коллегами основал компанию Chernobyl Spirit.

Отметим, что компания "Chernobyl Spirit", которая производит "Аtomik", управляется учеными, работающими в зоне отчуждения. Их исследования включали выращивание экспериментальных культур, чтобы выяснить, можно ли использовать зерно и другие продукты питания, выращенные в этой зоне, для производства продуктов, безопасных для употребления.

В 2019 года компания создала рецепт спирта из яблок, которые выращиваются недалеко от ЧАЭС, где сельское хозяйство все еще сильно ограничено.

Компания обещает использовать часть своей прибыли для помощи громадам в Украине, которые все еще страдают от экономических последствий ядерной катастрофы.

Напомним, в годовщину Чернобыльской аварии ликвидатор рассказал, как устранял последствия ядерной катастрофы.

Также мы рассказывали о 7 главных мифах о Чернобыльской катастрофе.