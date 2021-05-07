Бывший директор дочернего предприятия "Центргаз" ОАО "Кировоградгаз" Константин Старовойт, которого Высший антикоррупционный суд приговорил к 8 годам лишения свободы с конфискацией части имущества за растрату 8,6 млн гривен, сбежал.

Его данные размещены в базе розыска МВД.

Он указан как "личности, которые прячутся от органов власти", датой исчезновение значится 10 февраля 2021 года. Категория Старовойта - "осужденные к наказанию в виде лишения свободы, которые уклоняются от исполнения приговора суда".

Как сообщает "Слово и Дело", 6 августа 2020 года ВАКС ВАКС признал виновным Константина Старовойта в растрате 8,6 миллиона гривен. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 8 лет, с конфискацией части имущества и запретом занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций, в течение 3 лет.

Кроме того, судья вернул ДП "Центргаз" 8,6 млн грн, которые находятся на счете "Нафтогазгруп "Деметра" и были арестованы. Апелляционная палата оставила приговор без изменений.

Согласно версии следствия, в 2017 году Старовойт умышленно заключил с одним из субъектов хозяйствования договор купли-продажи газа на условиях, которые обеспечили растрату средств предприятия, главой которого он был.

Напомним, НАБУ сообщило подозрение в растрате 8,2 млрд гривен бывшим топ-руководителям "ПриватБанка".

Также сообщалось, что бывшего главу правления банка "Аркада" подозревают в растрате 22 млн грн