В португальском Порту 7-8 мая проходит первый в этом году очный саммит лидеров стран Евросоюза. В повестке дня - обсуждение отмены патентов на вакцины от коронавируса, а также борьбы с безработицей и бедностью.

Об этом сообщает Euronews.

Лидеры стран ЕС намерены одобрить три основные цели: достижение уровня занятости в Евросоюзе не менее 78%, числа взрослого населения, посещающего учебные курсы, не менее 60% и сокращение числа тех, кто подвержен риску бедности или социальной изоляции, на не менее 15 миллионов человек.

Кроме того, речь пойдет о предложении США об отказе от патентов на вакцины от коронавируса, чтобы помочь ускорить завершение пандемии. Ранее с этой идеей не согласилась канцлер Германии Ангела Меркель.

Напомним, ранее европейские политики грозили принудительно отбирать патенты фармкомпаний на производство вакцин от коронавируса.

Также мы писали о том, что польские и венгерские власти смогли добиться исключения фразы "гендерное равенство" из проекта декларации, которую Евросоюз опубликует в пятницу по итогам саммита лидеров блока.