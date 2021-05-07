В Херсонской области 16-летняя ученица колледжа совершала буллинг в отношении учителей и педагогический состав обратился в полицию. В отношении девушки был составлен административный протокол.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области на своей странице в Facebook.

Педагогический состав колледжа обратился в полицию с просьбой повлиять на поведение 16-летней ученицы, которая не только унижала достоинство преподавателей, но и подстрекала других учеников к плохому поведению

"По словам учителей, ученица на все замечания реагировала дерзко, унижала достоинство преподавателей перед другими учениками, выражала неуважение к взрослым, игнорировала просьбы учителей, провоцировала споры. Это негативно влияло на здоровье и состояние преподавателей. Администрация проводила с девочкой воспитательную работу, но это никак на нее не повлияло", - говорится в сообщении.

Кроме того, одноклассники девочки рассказали правоохранителям, что им легче и спокойнее учится, когда она отсутствует на занятиях. Ювенальный полицейский пообщался с несовершеннолетней в присутствии ее тети, причины своего поведения она объяснить не смогла, но дала обещание исправиться.

В отношении ученицы составили административный протокол по буллингу в отношении учителей, ее родственникам порекомендовали обратиться за помощью к психологу. Полицейские продолжат проводить воспитательную работу.



Напомним, во Львовской области директору лицея грозят исправительные работы из-за снятого на видео буллинга.

Также сообщалось, что в Киеве полиция завела дело о буллинге в отношении учительницы, которая кричала на детей и унижала их.