В городе Вишневое Киевской области водитель автомобиля Nissan наехал на полицейского и устроил сразу три дорожно-транспортных происшествия (ДТП), пытаясь сбежать от правоохранителей.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook в пятницу, 7 мая.

Авария случилась днем ранее.

Сначала на переезде патрульный зафиксировал, что водитель Nissan нарушил правило проезда перекрестка.

"Как все "всегда спешащие наглецы", повернул с крайней правой полосы влево, тем самым, как он думал, оставив "в дураках" весь левый ряд, который стоял в очереди", - написал Небытов.

Когда полицейский остановил машину и обратился к водителю, чтобы составить админпротокол, последний сначала не реагировал, а через некоторое время совершил наезд на правоохранителя, пытаясь скрыться. Работник полиции стоял прямо перед авто, а потом правонарушитель провез его на капоте своего белого Nissan.

В результате водитель стал виновником еще трех ДТП. Повреждения получили легковушка, кроссовер Mazda и мотоцикл.

Водителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас правонарушителю инкриминируют ст. 348 УК - убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа или его близких родственников в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. Ему грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Что касается работника полиции, которого прокатил правонарушитель на капоте, то, по словам Небытова, он находится на больничном.

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