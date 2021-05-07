В Запорожье из детского сада "Эврика", где 26 апреля из окна второго этажа выпал четырехлетний мальчик, уволят троих сотрудников.

Такое распоряжение дал мэр Запорожья Владимир Буряк после оглашения результатов служебного расследования, сообщается на сайте горсовета.

От своих обязанностей будут освобождены директор детского дошкольного учреждения, а также воспитательница и помощник воспитательницы, которые отвечали за группу, в которой произошел несчастный случай.

Кроме того, правоохранители сообщили о подозрении 54-летней воспитательнице, которой инкриминируют ч. 2 ст 137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, сообщили в Нацполиции Запорожской области.

Четырехлетний Тимур, который вечером 26 апреля забрался на подоконник, открыл окно и в результате этого выпал со второго этажа получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. 30 апреля ребенка перевели из реанимации в обычную палату детской больницы.

Ранее "Страна" писала о том, что в детсаду Киева воспитатели высмеивали 4-летнего мальчика за то, что он ходит в туалет стоя.

Также мы сообщали, что в Луцке воспитатель детсада заклеила 4-летнему мальчику рот скотчем.