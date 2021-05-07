Польские и венгерские власти смогли добиться исключения фразы "гендерное равенство" из проекта декларации, которую Евросоюз опубликует в пятницу по итогам саммита лидеров блока.

Об этом пишет "Reuters" со ссылкой на документ и неназванных дипломатов.

В обоих государствах выступили против упоминания "гендерного равенства" в проекте документа, который сегодня должны обсудить лидеры ЕС в португальском городе Порту.

При этом, по данным агентства, более ранняя версия проекта содержала упоминание того, что ЕС будет способствовать гендерному равенству. Однако в его поздней версии эта фраза отсутствует.

"Мы будем увеличивать усилия по борьбе с дискриминацией и активно работать над сокращением гендерного разрыва... и продвижения равенства", - говорится в документе.

Дипломаты ЕС заявили агентству, что Варшава и Будапешт искали "более свободный" язык для заявления.

На просьбу прокомментировать этот вопрос представитель польской стороны сказал, что "Польша всегда подчеркивает, насколько важна правовая ясность".

"В Договоре о Европейском Союзе очень четко речь идет не о гендерном равенстве, а о равенстве между женщинами и мужчинами", - добавил он.

На саммите в Порту лидеры ЕС обсудят обязательства по всестороннему восстановлению Евросоюза после рекордной рецессии блока, спровоцированной пандемией коронавируса.

Отметим, что правящая польская националистическая партия "Право и справедливость" (PiS) и ее союзник-евроскептик, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, популяризируют у себя дома то, что они называют традиционными социальными ценностями, и неоднократно конфликтовали со своими более либеральными западными коллегами из-за прав женщин, геев и мигрантов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в пику Польше и Венгрии Европарламент объявил ЕС зоной свободы для лесбиянок, геев и трансгендеров.

Также мы писали, что ради гендерного равноправия в Украине хотят отменить запрет на работу ночью беременным.