Двоим из участников погрома на Банковой, который сторонники радикала Стерненко устроили 20 марта, инкриминируют не только хулиганство, но и надругательство над государственным символами.

Об этом сообщает близкий к Стерненко Telegram-канал "Самозахист".

Правонарушение, предусмотренное статьей 338 Уголовного кодекса (надругательство над государственными символами), инкриминируют Давиду Гаджимурадову и Евгению Строканю. Подозрения в хулиганстве им вручили еще в марте.

Отметим, что санкция по ст. 338 УК Украины предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, что Давид Гаджимурадов - один из погромщиков, которого подозревают в поджоге таблички на фасаде здания Офиса президента. В конце марта ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Евгений Строкань также получил круглосуточный домашний арест, поскольку его подозревают в хулиганстве.

"Страна" писала о том, что в апреле суд начал отпускать погромщиков Офиса президента, "Страна" анализировала, почему это происходит.