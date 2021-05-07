На выходных 8-9 мая в Украину вновь придут заморозки. Суббота будет дождливой и ветреной, в воскресенье в большинстве регионов ожидается солнечная погода.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По данным Диденко, в субботу, 8 мая, в Украину придут периодические дожди, возможны грозы. Ожидается сильный северо-западный ветер, времени со штормовыми порывами до 15-20 м/с. На западе, севере и в центре страны ожидается похолодание до +9...+13 градусов. На юге, в Днепропетровской области и на востоке - +14...+19 градусов, в Луганской области воздух прогреется до +22 градусов.

Также синоптик рассказала, что в ночь с субботы на воскресенье будет холодной - +3...+8 градусов, в западных областях Украины возможны заморозки на почве. А 9 мая в страну придет антициклон.

"Итак, практически повсеместно в Украине будет светить солнце, разве что на крайнем востоке задержится немного дождя. Сильный ветер удержится на Левобережье", - написала Наталья Диденко.

По словам синоптика, температура на востоке в воскресенье снизится, но на западе и севере начнет повышаться. Днем ​​в Украине ожидается +13...+18 градусов, на Закарпатье до +20...+22 градусов.

"В Киеве в субботу ожидается небольшой дождь, сильный ветер и низкая температура воздуха, +10...+12 градусов. В воскресенье небо прояснится, будет светить солнышко, ветер днем ​​стихнет, будет сухо, столбики термометров поднимутся до +13...+15 градусов", - рассказала синоптик.

Напомним, циклон Gregor принес в Украину дожди и похолодание уже в пятницу, 7 мая.

Также мы писали о том, что в первую неделю мая в стране наблюдаются ночные заморозки.