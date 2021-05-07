Компании Google грозит штраф в размере до шести миллиардов евро, который может наложить австрийский орган по защите данных за игнорирование двух постановлений Европейского суда и передачу данных миллионов посетителей веб-сайтов ЕС в США.

Об этом пишет Аustria-Тoday.

Поскольку жалоба направлена ​​против материнской компании Google LLC в США, которая работает отдельно от европейской дочерней компании Google в Ирландии, каждый орган по защите данных в ЕС может наложить штраф. В этом конкретном случае австрийский орган по защите данных имеет возможность наложить штраф в размере до четырех процентов от глобального оборота Google LLC. По словам активиста по защите данных Макса Шремса, это составит немногим более шести миллиардов евро.

"Это уникальная возможность сделать что-то для защиты основных прав и государственного бюджета одновременно. Возможный штраф против Google выше, чем австрийская доля в Бреннерском тоннеле", - сказал активист.

Согласно Общему регламенту ЕС о защите данных, власти обязаны налагать соответствующие штрафы, а "нарушение Google действительно отвечает всем условиям, чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимуществами диапазона наказаний", - считает Шремс.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина оштрафовала Google на миллион гривен за непредоставлением в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного АМКУ.

Также мы сообщали, что Google заявила об отказе отслеживать посещение страниц сайтов пользователями для таргетирования рекламы.