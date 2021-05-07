Житомирский врач Василий Шутенко, который 24 февраля первым в регионе вакцинировался от коронавируса, все еще не получил вторую прививку.

Об этом он рассказал корреспонденту "Страны" в пятницу, 7 мая.

"Еще нет (не вакцинировался - Ред.). Ждем, пока позвонят. Почему так? Не знаю. Они сейчас расширили сроки, раньше были параметры 4-12 недель, а сейчас — после 12 недель делают вторую прививку. Когда будет? Не знаю, нам должны сообщить. В этом нет ничего страшного, иммунитет стимульнул и дальше хожу на работу жив-здоров", — сообщил Шутенко.

Напомним, по данным 7 мая в Украине от коронавируса привили 821 770 человек, однако завершили вакцинацию, то есть получили обе дозы препарата только 428 из них. В лист ожидания на вакцинацию записалось более 500 тысяч украинцев.

Также "Страна" сообщала, что те украинцы, которые сделали первую прививку от коронавируса индийским препаратом Covishield, смогут получить вторую дозу любым аналогом препарата AstraZeneca.

Между тем в Министерстве здравоохранения уже обнародовали график повторных уколов украинцев всеми доступными в стране вакцинами.