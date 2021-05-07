Реальное число умерших от последствий коронавирусной инфекции в Украине составляет 138 507 человек. При этом официальная статистика указывает лишь третью часть от этого количества - 46 737 человек.

На это обращает внимание независимая исследовательская организация "Институт показателей и оценки здоровья" при Медицинской школе Вашингтонского университета (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME).

На сайте организации опубликованы результаты исследования, подтверждающие, что Covid-19 стал причиной 6,9 миллионов смертей в мире, что более чем вдвое превышает официальные цифры.

По данным IHME, в число стран, где втрое занижены данные о смертности также входят:

Румыния (87,6 тысяч против 28,3 тысяч согласно официальной статистике),

Индия (654,4 тысячи смертей против 221 тысячи),

Мексика (617 тысяч против 217 тысяч).

Страны, где показатели смертности занижены в 10 и более раз:

Япония (108 тысяч фактических против официальных 10,4 тысяч смертей),

Египет (170 тысяч против 13,5 тысяч),

Казахстан (81,7 тысяч против 5,6 тысяч).

Исследование показало, что в России показатель смертности занизили в 5,4 раза - 593,6 тысяч смертей из-за коронавируса против 109,3 тысяч по официальным данным.

В США официальная статистика смертности из-за Covid-19 в занижена в 1,6 раза - 905,3 тысяч смертей против 574 тысяч согласно официальным данным, в Италии - в 1,5 раза (175,8 тысяч и 121,2 тысяч соответственно), Великобритании - в 1,4 раза (209 тысяч и 150,5 тысяч), Польше - в 2,2 раза (149,8 тысяч и 68,3 тысяч).

"IHME оценил общее количество смертей от Covid-19 путем сравнения ожидаемых смертей от всех причин, основанных на допандемических тенденциях, с фактическим числом смертей от всех причин во время пандемии. Затем этот показатель "избыточной смертности" был скорректирован для исключения случаев смерти, косвенно связанных с пандемией (например, из-за людей с заболеваниями, не связанными с Covid-19, избегающих медицинских учреждений), а также смертей, предотвращенных пандемией (например, снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий из-за меньшей мобильности)", - поясняют в сообщении.

Как добавили исследователи, полученные скорректированные оценки включают только смертельные случаи, непосредственно вызванные вирусом SARS-CoV-2, вызывающим Covid-19.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина рискует стать лидером по смертности от Covid-19 среди больших стран Европы.

Также мы сообщали, что министр здравоохранения Степанов объявил о выходе Украины из третьей волны коронавируса и назвал ее самой смертоносной.