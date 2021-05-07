Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране разработали собственную вакцину от коронавируса.

Об этом со ссылкой на Лукашенко 7 мая сообщает "БелТА".

"В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", - сказал Лукашенко.

Также он заявил, что Беларусь сможет в будущем "приспособить" свою вакцину, чтобы она была эффективна в борьбе с новыми штаммами коронавируса.

"Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой... У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится", - заявил Александр Лукашенко.

Напомним, мы писали о том, что Беларусь планирует наладить массовое производство российской вакцины "Спутник V".

Также мы сообщали, что министр здравоохранения Украины Степанов рассказал, что в Украине вакцину от коронавируса начнут производить приблизительно через полтора года.