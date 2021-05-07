С начала компании вакцинации от коронавируса в Украине прививки получили 821 770 человек, из них 37 967 за прошедшие сутки. При этом завершили цикл вакцинации, то есть получили обе прививки только 428 из них.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook в пятницу, 7 мая.

Таким образом в Украине 821 768 получили первую прививку вакцины от коронавируса, из них 428 получили завершили вакцинацию. При этом двое из тех, кто получил обе дозы вакцины, сделали вторую прививку за границей. В лист ожидания вакцинации от коронавирус записалось 522 273 человека.

При этом житомирский врач Василий Шутенко, который 24 февраля первым в регионе вакцинировался от коронавируса, сообщил "Стране", что вторую дозу прививки он пока не получил.

"Ещё нет. Ждём пока позвонят. Почему так? Не знаю. Они сейчас расширили сроки, раньше были параметры 4-12 недель, а сейчас — после 12 недель делают вторую прививку. Когда будет? Не знаю, нам должны сообщить. В этом нет ничего страшного, иммунитет стимульнул и дальше хожу на работу жив-здоров. Сдавал анализ, иммуноглобулины были в достаточно большом титре", — рассказал Шутенко.

Напомним, украинцы, которые получили первую дозу Covishield могут сделать вторую прививку любым аналогом AstraZenec, поскольку все они взаимозаменяемы.

Также "Страна" сообщала, что в мае украинцам начнут делать вторые прививки от коронавируса. Министерство здравоохранение обнародовало график проведения вакцинаций разными препаратами:AstraZeneca/Covishield, Pfizer/Comirnaty, Sinovac/CoronaVac..