Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов провести досрочные выборы главы государства параллельно с Соединенными Штатами.

Слова белорусского лидера приводит Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале в пятницу, 7 мая.

"Я за выборы, которых они требуют. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", - сказал Лукашенко.

Напомним, выборы президента в Беларуси прошли 9 августа прошлого года. ЦИК республики объявила, что, по результатам, победил Александр Лукашенко, что послужило усилению акций протеста.

В августе 2020 года президент Беларуси заявлял о готовности передать свои полномочия, но лишь после того, как будет принята новая Конституция. А в октябре Александр Лукашенко пообещал оппозиционным лидерам больше не баллотироваться в лидеры Беларуси.

Между тем, недавно Александр Лукашенко заявил, что на него было организовано покушение на уровне высшего политического руководства США, а задача эта была поставлена американским спецслужбам.