Участнику прошедшего 28 апреля в Киеве марша в честь дивизии СС "Галичина" Владимиру Кошовенко, который во время шествия использовал нацистское приветствие, грозит несущественный штраф, исправительные работы сроком до 2 месяцев либо админарест на 15 суток.

Такие санкции предусматривает статья 173 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство), по которой составлен админпротокол против зиговавшего в центре столицы 36-летнего жителя Киевской области.

Это нарушение влечет наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 119 гривен) или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Как сообщили в полиции, составленный против участника марша админпротокол уже передали в суд, но пока дата его рассмотрения не назначена.

Напомним, как установила "Страна", нацистское приветствие использовал один из братьев-близнецов Кошовенко - Владимир. Оба брата - активисты "Мовного патруля". В своих соцсетях они публиковали стримы с марша в честь дивизии СС "Галичина".

Также мы сообщали, что у Зеленского осудили марш в честь дивизии СС "Галичина" и потребовали проверок его законности, а у Кличко сообщили, что не могли запретить это мероприятие.