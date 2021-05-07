В четверг, 6 мая, в городе Нежин Черниговской области проводились плановые тренировки ГСЧС по подготовке к спасательно-поисковых работ. Во время тренировочного прыжка с парашютом погиб 35-летний спасатель-инструктор.

Об этом сообщает городской глава Нежина Александр Колода на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел вечером, на территории специального авиаотряда ГСЧС Украины. Во время отработки прыжка с парашютом с высоты 150 метров, парашют спасателя-инструктора Андрея полностью не наполнился воздухом, мужчина погиб.

"Андрей Химич родился 23.08.1986 года, проживал в Нежине, прапорщик, инструктор поисково-спасательной службы. Выражаем искренние соболезнования семье и близким", - написал мэр.

Напомним, в Киеве парашютист при прыжке с крыши 33-этажного дома зацепился за опору и повис, его сняли спасатели. Мужчина не получил никаких травм.

Также "Страна" сообщала, что на аэродроме "Бородянка" под Киевом трое парашютистов-любителей после первого прыжка переломали ноги. При этом один из них сломал сразу обе.