Накануне Дня Победы ряд европейских стран отмечают День памяти, скорби и примирения - праздник в честь погибших во Второй мировой войне солдат, которые отдали свою жизнь, самоотверженно сражаясь за мир и свободу.

В Украине праздник ввели как альтернативу Дню Победы. Власти пытаются укоренить новые традиции - символ мака на одежде вместо георгиевской ленты, вместо лозунга "Никогда снова" - "Помним, побеждаем" и другие новшества.

Рассказываем подробно об этом дате и особенностях празднования в Украине.

День памяти, скорби и примирения - традиции праздника

В Украине День памяти и примирения отмечают последние 6 лет - с 2015 года и часто подают как альтернативу Дню Победы, основываясь на том, что именно 8 мая 1945 в пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии.

К слову, это был второй подобный документ (первый акт о капитуляции подписали 7 мая во французском Реймсе). Фактически документ означал добровольный выход Германии из войны, прекращение боевых действий и разоружению всей техники.

Процедура подписания капитуляции завершилась 8 мая в 22:43 по среднеевропейскому времени, или 9 мая в 0:43 по Москве.

Начальник вермахта Вильгельм Кейтель подписывает капитуляцию в Карлсхорсте

В Украине символом 8 мая последние несколько лет является красный мак, который носят на груди с левой стороны. Этим же цветком чтят память погибших. Часто в День памяти проводят траурные мероприятия, возлагают цветы к могилам солдат.

В Украине мак стал олицетворять всех жертв военных конфликтов по инициативе Института Нацпамяти в 2014 году. Тогдашний глава Владимир Вятрович назвал этот цветок не только европейским, но и украинским символом.

Тем самым он сменил георгиевскую ленту, которая в Украине использовалась до аннексии Крыма и конфликта на Донбассе. А после была декоммунизирована. Сейчас ношение георгиевской ленты считается "пропагандой" и за нее грозит штраф до 2,5 тысяч гривен.

В Украине стилизованный красный мак используют в День памяти

Позже был изменен и праздничный лозунг. Слова "Никогда снова" заменили на "Помним, побеждаем". Также по причине войны на Донбассе.

Считается, что впервые красный мак как символ скорби применили американские солдаты, а потом - британцы, и дальше - цветок стал мейнстримом.

Мак в инсталляции 2014 года использовал британский художник Пол Камминс. Он завершил одно из своих произведений искусств у лондонского Тауэра, использовав 888 246 керамических маков - по количеству британских военных, погибших в Первой мировой войне.

Праобраз символа можно найти в поэзии канадского военного врача Джона МакКрея "В полях Фландрии". Хирург в 1915 году находился в ужасе после боев в Бельгии и написал строки про цвет мака как знак скорби: "На полях Фландрии колышутся маки среди крестов, стоящих за рядом ряд".

День памяти и День Победы

Помимо символов в Украине поменяли и название праздников. Так, с 2016 года 9 мая отмечается как "День Победы над нацизмом во Второй мировой войне", а 8 мая "День памяти и примирения". С 2016 года из украинского законодательства и СМИ постановили убрать термин "Великая Отечественная война" с целью "запрета пропаганды коммунизма и нацизма".

Впрочем, какие бы изменения не происходили, украинцы чтят свою историю и четко разделяют праздники 8 и 9 мая. Это показал опрос Фонда "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова, в котором 41% респондентов сказали, что нужно отмечать две даты: День памяти и примирения 8 мая и День Победы над нацизмом 9 мая.

При этом 31% украинцев полагают, что страна должна отмечать исключительно День Победы над нацизмом 9 мая, и лишь 9% отдали свое предпочтение Дню памяти и примирения 8 мая.

В День памяти на экранах телеканалов в правом верхнем углу размещают изображение траурной свечи, а многие украинцы отправляют друг другу открытки в память о тех, кого забрала война.