Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил информацию "Страны" о критике Вашингтона в адрес Киева за увольнение Андрея Коболева из "Нафтогаза". По словам Блинкена, такое решение несет вред "международному имиджу Украины".

Об этом Блинкен заявил в интервью программе "Факты" на телеканале ICTV.

"На самом деле это плохой сигнал и потенциальный вред международному имиджу Украины. Мне кажется, правительство это понимает и, надеюсь, будет двигаться вперед в части корпоративного управления "Нафтогазом" и другими государственными компаниями, чтобы такое управление было прозрачным, независимым и служило интересам украинцев", - сказал он в интервью программе "Факты" на телеканале ICTV.

Как ранее писала "Страна" со ссылкой на источники в дипломатических кругах, для американцев не принципиальна сама личность Коболева. Однако Вашингтону важно, чтобы все решения по госкомпаниям проходили через контролируемый Западом Набсовет. В случае со сменой главы "Нафтогаза" вопрос был решен без Набсовета. Это и вызвало критику со стороны США. Впрочем Владимир Зеленский и его окружение с такой оценкой не согласны и настаивает на правильности принятого решения.

Напомним, решение об увольнении Коболева с должности главы "Нафтогаза" 28 апреля, его место занял Юрий Витренко.

"Страна" писала о том, что ЕС, Всемирный банк и ЕБРР выразили обеспокоенность из-за увольнения Коболева из Нафтогаза.