С субботы, 8 мая, из красной зоны эпидемической опасности выйдет единственный остававшийся там регион - Сумская область. Такое решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом 7 мая в своем телеграм-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Заседание комиссии состоялось сегодня, 7 мая. Ее решением красную зону Сумская область покинет с 00:00 субботы, 8 мая. В регионе будет действовать "желтый" уровень эпидемической опасности.

Напомним, с пятницы, 7 мая, красную зону покинули Запорожская и Полтавская область. С сегодняшнего дня в Запорожье отменили обязательную норму о проезде в общественном транспорте по специальным пропускам и открыли школы.

Ранее "Страна" писала о том, что глава Минздрава Степанов объявил о выходе Украины из третьей волны коронавируса и назвал ее самой смертоносной.

Также мы писали о том, что по состоянию на утро пятницы, 7 мая, общее количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 8 404 человека.