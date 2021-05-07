В мае украинцам, которые уже получили первую дозу вакцины от коронавируса, начнут делать вторые прививки. Проводить вакцинацию будут тремя препаратами: AstraZeneca/Covishield, Pfizer/Comirnaty, Sinovac/CoronaVac.

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал во время брифинга в пятницу, 7 мая.

По его словам, с начала компании вакцинации в Украине сделали 822 196 прививок от коронавируса. Среди них:

480 564 - AstraZeneca / Covishield;

225 289 - AstraZeneca / Skbio;

67 143 - Sinovac / CoronaVac;

48 774 - Pfizer / Comirnaty.

Так как вакцины имеют разные интервалы между первой и второй прививкой, сроки вакцинации определяются их особенностями.

Covishield:

Начало вакцинации - 24 февраля.

Интервал между 1-2 прививкой - 12 недель.

Вторая прививка должна начаться 19 мая.

CoronaVac:

Начало вакцинации - 13 апреля.

Интервал между 1-2 прививкой - 28 дней.

Вторая прививка должна начаться 11 мая.

Comirnaty (Pfizer):

Начало вакцинации - 18 апреля.

Интервал между 1-2 прививкой- 3 недели.

Вторая прививка должна начаться 9 мая.

Отметим, что первую прививку в Украине получили 821 768 человек, а 428 — завершили вакцинацию, то есть получили две дозы.

Напомним, украинцы, которые получили первую дозу Covishield могут сделать вторую прививку любым аналогом AstraZenec, поскольку все они взаимозаменяемы.

Также сообщалось, что Румыния бесплатно передаст Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca.