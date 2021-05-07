В это воскресенье, 9 мая, канал "Интер" традиционно покажет большой праздничный концерт "Победа. Одна на всех" (начало в 20:30 - Ред.). Известные украинские артисты споют военные песни, без которых невозможно представить День Победы.

На "Интере" решили вспомнить истории создания самых популярных песен о Великой Отечественной войне, как передает пресс-служба канала.

"На безымянной высоте"

Фото: inter.ua

Песня "На безымянной высоте" написана на основе реальных событий. Она рассказывает историю неравного боя, в котором 18 советских солдат сражались против двухсот немцев в ночь с 13 на 14 сентября 1943 года на высоте у деревни Рубежанка Калужской области.

Автор песни - поэт Михаил Матусовский - об этом бое услышал во время службы в газете 2-го Белорусского фронта от редактора дивизионной многотиражки. И вспомнил об этом сражении, когда кинорежиссер Владимир Басов обратился к нему с просьбой написать песню для нового фильма "Тишина". "Басов попросил меня и композитора Вениамина Баснера написать песню, которая сфокусировала бы в себе фронтовую судьбу двух главных героев картины, - рассказывал Матусовский. - Песню, не поражающую масштабностью и размахом событий. И тогда я вспомнил этот бой. В истории Великой Отечественной войны он - маленький эпизод, но как велико его значение!"

Впервые песню "На безымянной высоте" для кинофильма "Тишина" исполнил Лев Барашков. А в День Победы на "Интере" ее споет группа "Город 312".

"Синий платочек"

Фото: inter.ua

В песне "Синий платочек" сначала появилась музыка - в 1940 году ее сочинил руководитель Белорусского республиканского джаз-оркестра Ежи Петерсбурский. Во время гастролей оркестра в Москве мелодию услышал поэт и драматург Яков Гольденберг и написал к ней слова. Уже через два дня новое произведение исполнил солист джаз-ансамбля Станислав Ландау и сразу сорвал овации зала. А после начала войны на ту же музыку написал стихи Борис Ковынев - родилась еще одна военная песня - "22 июня".

Но окончательный вариант текста "Синего платочка" появился благодаря Клавдии Шульженко. "Узнав, что я пишу стихи, Шульженко попросила меня написать новый текст "Синего платочка", - вспоминал лейтенант Михаил Максимов, сотрудник газеты 54-й армии Волховского фронта. - Песня популярна в народе, сказала она, у нее приятная мелодия, но нужны слова, которые бы отражали нашу великую битву с фашизмом". Максимов взял за основу известный текст Гольденберга и изменил некоторые строчки на военный лад. Этот вариант "Синего платочка" и стала исполнять на фронтовых концертах Клавдия Шульженко. И именно эта песня принесла певице всенародную любовь и известность. Даже на памятнике на ее могиле артистка изображена с синим платочком в руках.

В концерте "Победа. Одна на всех" "Синий платочек" споет Ирина Билык. "Я горжусь, что мне доверили исполнять песню моей любимой певицы Клавдии Шульженко, - призналась народная артистка Украины после выступления. - Я прочитала биографию этой легендарной женщины и могу сказать, что наши судьбы в чем-то похожи".

"Журавли"

Фото: inter.ua

Стихотворение "Журавли" написал дагестанский поэт Расул Гамзатов на родном языке - по-аварски. Его вдохновила история японской девочки Садако Сасаки, которая заболела лейкемией вследствие радиационного облучения после атомной бомбардировки Хиросимы. Она верила, что вылечится, если смастерит тысячу бумажных журавликов-оригами.

В 1968 году стихотворение "Журавли" в переводе Наума Гребнева было напечатано в журнале "Новый мир" и попалось на глаза известному киноактеру и исполнителю Марку Бернесу. Он сразу же позвонил Гребневу, сказал, что хочет сделать на эти стихи песню, и попросил внести некоторые изменения в текст. Например, слово "джигиты" поменяли на "солдаты", тем самым посвятив песню всем погибшим во время боевых действий. А создание музыки к "Журавлям" Марк Бернес доверил композитору Яну Френкелю, с которым до этого много сотрудничал. "Когда мелодия была готова, я тут же позвонил Бернесу. Он сразу приехал, послушал и… расплакался. Он не был человеком сентиментальным, но нередко случалось, что плакал, когда ему что-либо нравилось", - рассказывал композитор.

"Журавли" стали последней песней Марка Бернеса. Он записывал ее, уже будучи тяжело больным. Вскоре артиста не стало. Песня "Журавли" вошла в репертуар многих исполнителей, а само произведение стало символом памяти о всех погибших солдатах.

В концерте "Победа. Одна на всех" "Журавли" прозвучат в исполнении Светланы Лободы.

"Смуглянка"

Фото: inter.ua

Песня "Смуглянка" изначально была частью сюиты, написанной композитором Анатолием Новиковым и поэтом Яковом Шведовым в 1940 году по заказу ансамбля Киевского особого военного округа. В ней пелось о девушке-партизанке времен гражданской войны. Однако в довоенные годы песня не исполнялась. Композитор вспомнил об этом произведении только через четыре года, когда художественный руководитель Краснознаменного ансамбля искал песни для новой программы. В числе других композиций Новиков показал "Смуглянку", которая очень понравилась.

Впервые ансамбль спел эту песню в 1944 году в Концертном зале имени Чайковского. Этот концерт транслировался по радио, и "Смуглянку" услышали миллионы людей, ее подхватили в тылу и на фронте. Песню о событиях гражданской войны восприняли как произведение о тех, кто боролся за освобождение Молдавии во время Великой Отечественной. Но по-настоящему популярной "Смуглянка" стала в 1973 году, когда прозвучала в кинофильме "В бой идут одни "старики". Режиссер Леонид Быков рассказывал, что эта песня запала ему в душу еще в детстве. Он с друзьями часто катался на подножках проходящих теплушек. Однажды в одном из вагонов они увидели летчика, пехотинца и артиллериста, которые ехали с фронта и пели "Смуглянку". "В тот момент я решил, что если буду снимать кино о летчиках, там обязательно будет звучать эта песня", - вспоминал Быков.

9 Мая на "Интере" легендарная "Смуглянка" прозвучит не только в фильме "В бой идут одни "старики", но и в праздничном концерте в исполнении Ивана Березовского и группы Freedom-Jazz.

"День Победы"

Идея песни "День Победы" принадлежит поэту Владимиру Харитонову. Весной 1975 года он написал слова и показал их композитору Давиду Тухманову, который сочинил музыку. Произведение в исполнении Татьяны Сашко, жены Тухманова, было включено в конкурсную программу Союза композиторов СССР, однако призером конкурса песня не стала: некоторые члены Союза композиторов усмотрели в ней элементы западной музыки, что было недопустимым в те времена.

Кроме того, они посчитали Давида Тухманова слишком молодым и незрелым как для автора произведения государственного масштаба. Накануне празднования 30-летия Победы на телевидении песню исполнил Леонид Сметанников. Она очень понравилась зрителям, на телестудию прислали много писем с благодарностями за это произведение. Но всесоюзное признание "День Победы" получил в ноябре 1975 года, когда песню исполнил Лев Лещенко вместе с хором МВД. С тех пор без этого произведения не обходится ни один праздник 9 Мая.

В этом году в концерте на "Интере" "День Победы" споет Владимир Гришко. "Песня "День Победы" - сакральное, монументальное произведение, - говорит маэстро. - В нем - нетленный подвиг солдат. 9 Мая - праздник со слезами на глазах. Это слезы победителей, слезы радости. Наш великий народ победил в той страшной войне".

В воскресенье, 9 мая, в большом праздничном концерте "Победа. Одна на всех" на "Интере" прозвучат и другие известные и любимые миллионами телезрителей песни о Великой Отечественной войне: "Десятый батальон", "Катюша", "До свидания, мальчики", "Священная война". Истории создания этих произведений собраны в спецпрокте "Песни Победы. Связь поколений".

Также в День Победы в эфире телеканала смотрите телемарафон "Наша Победа", который стартует в эфире в 07.00, и лучшие фильмы о Великой Отечественной: в 10:45 - "А зори здесь тихие…", в 13:40 - 6-серийная военная драма "Ни шагу назад 2. На линии фронта", в 18:30 - "В бой идут одни "старики".

Ранее "Страна" сообщала, что телеканал "Интер" создал карту улиц, названных в честь героев войны