Кот заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко чуть не сорвал его выступление в прямом эфире. Курьезный инцидент произошел во время программы "Народ против". Когда Геращенко по видеосвязи вышел в эфир, его кот показал свой хвост в кадре, мешая при этом замглаве МВД выступать.

В эфире Геращенко комментировал трагическую ситуацию, которая произошла в Тернопольской области (там бывший атошник смертельно ранил парня). Как раз в это время на экране появился хвост кота, который, вероятно, взобрался на компьютер и закрыл лицо Геращенко. Это повеселило всех в студии, в том числе и ведущую программы Наталью Влащенко.

"Ой, как мило. Это кто у вас там, кот или собака", - улыбаясь сказала ведущая.

После этого, тоже улыбнувшись, Геращенко показал рыжего кота на экране. "Мешает выступать", - отшутился замминистра.

Напомним, днем ранее в Ирландии во время выступления лидера страны Майкла Хиггинса произошел курьезный случай. Его собака, сидевшая рядом, требовала внимания и хотела играть. Она кусала президента за руки и совала нос в пиджак. При этом лидер Ирландии погладил пса, но выступление не прервал.

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