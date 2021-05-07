В День Победы, 9 мая, телеканал "Перший Незалежний" проведет праздничный эфир. Зрителям предлагают вспомнить, как отмечали этот день в исторической ретроспективе, узнать о торжественных мероприятиях по случаю праздника в 2021 году и послушать песни военных лет.

Об этом сообщает "112 Украина".

С 06:50 в эфире "Першого Незалежного" покажут, как отмечали День Победы в исторической ретроспективе: начиная с Парада победы в 1945-м и до сегодня.

С 07:30 запланированы включения журналистов из разных регионов Украины. Они покажут, как отмечают День Победы в 2021 году. Организаторы праздничных мероприятий проведут праздничные автопробеги, возложат цветы к памятным мемориалам и, конечно, будут чествовать ветеранов.

С 16:00 в эфире "Першого незалежного" начнется концерт песен военных лет, посвященный Дню Великой Победы.

В 19:00 начнется авторский проект заслуженного журналиста Украины Вячеслава Пиховшека и Тамары Горецкой "От Великой Победы до покорения космоса". В ходе передачи авторы проекта ответят на вопросы: "Что стало движущей силой победы? Как выжженной и истерзанной стране все удалось? И почему современная Украина не может повторить успех предыдущих поколений?"

В 22:00 Евгений Червоненко поделится со зрителями "Першого Незалежного" своими семейными историями о Великой Отечественной войне и мыслями о том, как страна пережила тот тяжелейший период и как сегодняшняя Украина должна чествовать ветеранов и передавать память будущим поколениям.

В рамках праздничного марафона в 23:00 начнется еще один концерт, где прозвучат песни военных лет из классических фильмов на военную тематику: "Смуглянка", "Ніч така місячна", "Аты-баты", "Бери шинель", "Любимый город", "Эх, путь-дорожка фронтовая", "Темная ночь", "Жди меня", "Мы - пилоты" и многие другие.

Телезрители также смогут услышать известные песни военных лет в исполнении как звезд современной украинской эстрады (Олега Винника, Павла Зиброва, Виталия Билоножко, Надежды Шестак, Наталии Бучинской, Виктора Павлика, Наталии Валевской, Иво Бобула, Николая Грицкана, Степана Гиги и др.), так и хорошо знакомых исполнителей из других стран мира: Грузии (Тамары Гвердцители), Беларуси (вокалиста "Сябров" Анатолия Ярмоленко) и России (Александры Пахмутовой, Сосо Павлиашвили).

"В этом году, как и во все предыдущие, телетрансляция ко Дню Победы – это дань уважения нашей истории, ветеранам, их семьям и всем, чьему сердцу дорог этот Великий праздник. Какое бы сильное сопротивление не оказывала власть, мы продолжим чтить подвиг людей, которые принесли мир на нашу землю. Мы должны помнить, что история расставляет все на свои места, и мы, журналисты, должны бороться за право украинцев чтить память своих героев! Поэтому праздничный марафон – это лишь малая часть нашей благодарности ветеранам Великой Отечественной войны", – заявил президент телеканала "Перший Незалежний" Егор Бенкендорф.

Напомним, "Страна" пиала о том, что канал "Интер" покажет большой праздничный концерт 9 мая.

Также мы сообщали, что в России опубликовали схему Парада Победы 9 мая в Москве.