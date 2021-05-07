С 1 мая в Кривом Роге горожане могут ездить на общественном транспорте бесплатно. Для этого им нужно оформить карточку криворожца и предъявлять ее во время поездок.

Об этом сообщает пресс-служба Криворожского городского совета.

По заданию городского главы Константина Павлова (избран от "Оппозиционной платформы За жизнь") к 1 мая подготовили все необходимое, чтобы горожане пользовались общественным транспортом бесплатно. Для этого нужно оформить Криворожский Электронный билет - карту криворожца, первый раз ее выдают бесплатно.

Если карта будет потеряна или испорчена, то следующее оформление уже будет платным. В транспорте установлены специальные валидаторы, для считывания карт.

Имеют право на карту все жители, прописанные в Кривом Роге. Ее уже оформили более 300 тысяч жителей.

Кривой Рог - это первый город в Украине, которой ввел такую инициативу. Одна из ее целей - это стимулирование людей пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт.

По данным властей, обойдется эта инициатива в сумму около 14 миллионов гривен в год. При этом бюджет города в 2021 году составил 7,5 миллиардов гривен.

Напомним, в марте повысилась стоимость проезда на маршрутке от Борисполя до Киева. Проезд до Борисполя со станции метро "Харьковская" обойдется в 32 гривны, а со станции "Бориспольская" - в 30 гривен.

Также "Страна" сообщала, что в Киевской области перевозчики хотят повысить цену проезда на 368 маршрутах.