В среду, 5 мая, на шахте "Горная" в Луганской области началась забастовка. 14 шахтеров не поднимаются на поверхность и требуют выплатить им долги по зарплате.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Шахта "Горная" входит в состав государственного предприятия "Первомайскуголь". 5 мая в полицию Попасной поступило сообщение, что 14 шахтеров не поднимаются на поверхность, требуя выплаты задолженности по заработной плате.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины (невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат) для предоставления правовой оценки действиям руководства ОП "Горная" ГП "Первомайскуголь".

"В рамках уголовного производства следователи под процессуальным руководством прокуратуры проводятся неотложные следственные действия, в частности опрос родных и близких бастующих горняков и руководителей шахты", - сообщили в полиции.

Напомним, "Страна" писала о том, как прошлой зимой шахтеры в трех областях Украины бастовали из-за долгов по зарплате.

Также мы сообщали, что Криворожский железорудный комбинат пытался через суд наказать шахтеров за забастовку.