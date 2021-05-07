Украинские военные поучаствуют в многонациональных учениях Defender Europe-2021 (Защитник Европы-2021 - Ред.). Они вместе с военнослужащими из 16 стран НАТО присоединятся к маневрам под названием Dynamic Front, которые будут проводиться на немецком полигоне.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ.

"В рамках мероприятий кампании "Fires Shock", одной из ее центральных событий является обучение под названием Dynamic Front, которые в этом году будут проводиться как часть учений Defender на полигоне Графенвер (Grafenwoehr, Германия). В рамках Dynamic Front, мы используем боевую мощность 1 800 участников от 16 стран НАТО. Все участники сосредоточат внимание на совместимости и способности работать как единая боевая артиллерийская сила", - сообщил командующий 41 бригады полевой артиллерии армии США полковник Даниэль Миллер.

Учения Defender Europe-2021 имеют целью повысить готовность и совместимость между силами США, союзников по НАТО и стран-партнеров.

"Этим летом большая часть учений Defender будет сосредоточена вокруг Черного моря и региона Балкан... Тот факт, что мы будем проводить эти учения в регионе от Эстонии и до Марокко в течение нескольких следующих месяцев, должен дать представление о масштабе этих учений", - сказал руководитель 7-го тренировочного командования сухопутных войск США бригадный генерал Кристофер Норри.

Учения Defender Europe-2021 начались 5 мая вечером на Центральном полигоне Сил обороны Эстонии, состоялись боевые стрельбы систем залпового огня.

Эти ученния посвящены развертыванию в Европе войск и военного оборудования из континентальной части США на случай кризиса для защиты союзников. К учениям в текущем году привлечены более 30 тысяч военнослужащих из 25 стран, которые проведут тренировки на территории 13 государств.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия должна быть готова к немедленному реагированию в случае неблагоприятного развития ситуации с предстоящими учениями НАТО Defender Europe-2021.

Также мы писали о том, что в этом году Украину пригласили принять участие в семи учениях НАТО.