В Мукачево представители профсоюза "Партнер" и профсоюзной организации иностранных работников и сотрудников агентств Чешской Республики подписали меморандум в поддержку украинских заробитчан. Теперь украинцы, которые работают за рубежом, могут рассчитывать на квалифицированную юридическую, социальную и экономическую помощь.

Об этом сообщает телеканал "Перший кабельный", видео обнародовано в Youtube.

"Этот меморандум является первым шагом к сотрудничеству между Украиной и Чехией. Мы не хотим ограничиваться только этими десятью пунктами которые были сегодня подписаны в меморандуме, потому что на самом деле это сотрудничество гораздо шире. Важно то, что Украина первое государство с которым подписывается подобный меморандум и конечно не последний, это будет расширяться до других стран. Все это делается с одной большой и очень важной целью - предоставить всем равные права в трудоустройстве, уровне зарплаты и равные законы для всех", - сказал заместитель председателя профсоюза Чешской Республики Виктор Косин.

Далее представители профсоюзов планируют встретиться на территории Чехии, где планируют заключить уже официальный договор о сотрудничестве. Туда пригласят консула Украины, чтобы засвидетельствовать что такая проблема действительно существует и над ней активно работают в Украине.

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