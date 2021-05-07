Сумская область, которая по состоянию на утром 7 мая единственная из регионов Украины осталась в "красной" зоне карантина, может покинуть ее в ближайшее время. Соответствующее решение могут принять уже сегодня.

Об этом в ходе брифинга сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко, видео опубликовано в Facebook.

"По индикаторам, которые мы получили сегодня утром, Сумская область также может выйти из "красного" уровня эпидопасности. Поэтому Минздрав сегодня готовит представление секретариату Кабмина и Комиссии по ТЭБ и ЧС, чтобы рассмотреть вопрос выведения из "красного" уровня эпидопасности Сумской области", - сказал Ляшко.

По его словам, в случае, если такое решение будет принято, все области Украины окажутся в "желтой" и "оранжевой" зонах карантина.

"Если подытожить этот рост в феврале-апреле, то в "красную" зону по уровню эпидопасности попали 14 областей и Киев. Средний срок пребывания региона в "красном" уровне составлял 37 дней. Быстрее всего справилась с ухудшением эпидситуации Полтавская область, которая пребывала в жестких эпидограничениях 22 дня, дольше всего - Житомирская (63 дня) и Черновицкая (52 дня) области", - сообщил главный санврач Украины.

По словам Ляшко, в Киеве уже на протяжении двух дней наблюдаются соответствующий рекомендованному ВОЗ показатель выявленных случаев среди всех протестированных (5%). Это свидетельствует о контроле над распространением заболевания.

Напомним, в пятницу, 7 мая, из "красной" зоны вышли еще две области Украины: Запорожская и Полтавская.

Также мы писали о том, что по состоянию на утро пятницы, 7 мая, общее количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 8 404 человека.