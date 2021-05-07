В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) не располагают информацией о том, где территориально находится Центр противодействия дезинформации, созданный при СНБО в марте. Также там не знают контактных данных Центра.

Об этом со ссылкой на ответ СНБО сообщают "Украинские новости" в пятницу, 7 мая.

"...в структуре аппарата СНБО, утвержденном указом президента Украины от 26 февраля 2021 года отсутствует самостоятельное структурное подразделение под названием Центр противодействия дезинформации", - говорится в официальном ответе.

Между тем, в тексте решения СНБО от 11 марта текущего года отмечено, что создаваемый, соответственно данному документу, Центр противодействия дезинформации, согласно ст.14 Закона Украины "О Совете национальной безопасности и обороны" организуется как рабочий орган СНБО.

Напомним, Центр противодействия дезинформации создан решением СНБО от 11 марта, которое было введено в действие указом президента Украины Владимира Зеленского.

Основная задача Центра - защищать национальные интересы Украины в информационном пространстве. "Страна" разбиралась, зачем властям нужны два центра по борьбе с фейками и чем они будут заниматься.

Между тем, Центр противодействия дезинформации спустя месяц после его создания не смог разоблачить ни одного фейка, сославшись на незавершенность организационного процесса в данном органе.