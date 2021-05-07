Один из обвиняемых по делу о попытке захвата власти в Беларуси и покушении на Александра Лукашенко уже подал прошение о предоставлении ему убежища в Украине. Речь о главе Могилевской областной организации партии "Белорусский народных фронт" Виталии Макаренко.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

У Макаренко и так есть вид на жительство в Украине, его семья живет здесь. Сейчас он подал прошение в Государственную миграционную службу Украины с просьбой о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты украинского государства.

В планах у Виталия Макаренко - обратиться в Офис генпрокурора. Он намерен сообщить о политических мотивах уголовного дела против него в Беларуси и ходатайствовать о невыдаче, а также получить информацию об экстрадиции.

Макаренко утверждает, что дело против него сфальсифицировано, а сам он не совершал действий, которые можно было бы квалифицировать как заговор или покушение. По его мнению, его могли включить в список фигурантов дела с целью продвижения акцента об "украинском следе".

"Сейчас такие конфронтационные отношения с Украиной... И потому, что больший период времени я провел в Украине, моя семья живет здесь, видимо, хотели продвинуть украинский след. Иначе, я не понимаю, зачем я им нужен", - заявил Макаренко.

Напомним, в середине апреля Александр Лукашенко сообщил о задержании членов группы, перед которыми, как он утверждает, стояла задача ликвидировать главу государства и похитить его детей.

В ФСБ России заявили о задержании в Москве участников группы, а также рассказали, что речь шла не только об убийстве Лукашенко, но и о подготовке государственного переворота в Беларуси на 9 мая.