В американском городе Сент-Клауд (штат Миннесота) грабители захватили в отделении банка заложников. Полицейские уже начали с преступниками переговоры.

Об этом сообщает Fox News.

По информации правоохранителей, один или несколько неизвестных удерживают заложников в отделении банка Wells Fargo. По предварительной информации, сотрудники учреждения взяты в заложники при попытке ограбления. Однако сколько людей находится внутри, неизвестно. Данных о пострадавших или погибших нет.

Как минимум два человека вышли из здания банка, их допрашивают правоохранители. По словам официального представителя банка Стейси Шиллер, руководство учреждения делает все возможное, чтобы помочь властям в расследовании инцидента. Полиция призвала жителей воздержаться от посещения района.

Police just helped a second person out of the Wells Fargo in St. Cloud; hostage situation still ongoing. @kare11 pic.twitter.com/gahLSPRW42

It appears a hostage was released from the bank, followed by someone throwing a wad of cash out the door. @WCCO pic.twitter.com/BJR2TNh3WD