Из здания банка вышло два человека. Скриншот из видео

В американском городе Сент-Клауд (штат Миннесота) грабители захватили в отделении банка заложников. Полицейские уже начали с преступниками переговоры. 

Об этом сообщает Fox News.

По информации правоохранителей, один или несколько неизвестных удерживают заложников в отделении банка Wells Fargo. По предварительной информации, сотрудники учреждения взяты в заложники при попытке ограбления. Однако сколько людей находится внутри, неизвестно. Данных о пострадавших или погибших нет.

Как минимум два человека вышли из здания банка, их допрашивают правоохранители. По словам официального представителя банка Стейси Шиллер, руководство учреждения делает все возможное, чтобы помочь властям в расследовании инцидента. Полиция призвала жителей воздержаться от посещения района.

Напомним, "Страна" ранее писала о том, как в Тбилиси вооруженный человек захватил заложников в здании банка. Позже он сдался полиции, никто не пострадал.

Также мы сообщали, что прошлым летом во Франции вооруженный мужчина взял заложниками пять человек в отделении банка.

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