Фракция "Слуга народа" в ближайшее время планирует обсудить вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова с занимаемой должности.

Об этом рассказал глава фракции Давид Арахамия в эфире канала "Украина 24".

По его словам, заседание фракции запланировано на 14-15 мая, оно пройдет в онлайн-режиме. На нем "слуги" и займутся кадровым вопросом.

"И там будут разные варианты, то есть это не 100%-я вероятность, что это "человек на вылет". Это могут быть какие-то предупреждения сделаны, мы на фракции определимся с этим процессом", - сказал он.

Арахамия добавил, почему фракция намерена обсудить вопрос об отставке Степанова. Также он сказал, что есть еще два вопроса по кадрам в правительстве.

"Это насущный вопрос, потому что есть план вакцинации, который неоднократно был перенесен, много наших избирателей недовольны этим процессом. А далее еще есть два кадровых вопроса уровня Кабинета министров, но сохраним интригу и пока что не будем распространять, чего это касается", - заявил Арахамия.

Напомним, разговоры об отставке Степанова ходят уже давно. А недавно стало известно, что в Верховной Раде собрали более 150 подписей за проведение внеочередного заседания, на котором планируется рассмотреть постановление об увольнении министра здравоохранения.

Между тем, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что сейчас речь об увольнении главы Минздрава не идет. В свою очередь, источник "Страны" в "Слуге народа" сказал, что если Степанова и отправят в отставку, то Ляшко министром не назначат, так как он несёт такую же ответственность за провальные обещания в борьбе с ковидом, как и министр.

В свою очередь Арахамия заявлял, что у "Слуги народа" есть несколько кандидатов на должность министра здравоохранения. Также он ответил на вопрос, рассматривают ли кандидатуру Виктора Ляшко на эту должность.

Кроме того ранее Давид Арахамия анонсировал, что слуги проведут заседание, на которое пригласят главу Минздрава Максима Степанова.