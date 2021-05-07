"Денег нет, но вы держитесь", - примерно в таком духе описывают западные СМИ визит Госсекретаря Блинкена в Украину. А саму поездку расценивают как прелюдию перед возможной встречей Байдена и Путина в июне.

Помимо традиционных обещаний поддержки, разговоров о "российской агрессии"и призывов к Москве о деэскалации, главным месседжем представителя администрации Байдена было - перестаньте воровать, а потом поговорим о помощи.

Недовольны увольнением Коболева

"Блинкен в Украине предупреждает о двойных угрозах: Россия и коррупция", - пишет New York Times.

"Госсекретарь США отметил, что, несмотря на частичное отступление Москвы, "значительные" вооруженные силы остались на границе. Он также призвал президента Украины заняться взяточничеством внутри страны", - описывает суть визита издание.

Блинкен предупредил, что страна находится под угрозой со стороны "внутренних сил", включая могущественных олигархов, процветающих на коррупции.

"И напомнил г-ну Зеленскому, чья реформа вызвала неоднозначные отзывы, что "эффективная борьба с коррупцией является одним из наиболее важных вопросов для украинского народа и имеет решающее значение для улучшения их жизни".

Немецкое издание T-online также акцентирует, что Блинкен "призвал Украину добиться прогресса в реформах против коррупции - чего Вашингтон и Брюссель добивались годами".

Вашингтон недоволен увольнением понятных ему людей из правительства (Коболева, Найема) и попытками Зеленского и близких к нему олигархов взять все под свой контроль.

"Пока Блинкен направляется в Украину, Зеленский подрывает поддержку Запада неожиданным увольнением руководителя энергетики Коболева. Что Соединенные Штаты рассматривают как шаг назад в усилиях по борьбе с коррупцией", - пишет Washington Examiner.

"Мы за стабильные отношения с Россией"

В целом визит Блинкена в Киев, а накануне - в Лондон, многие расценили как подготовку к возможной встрече Байдена и Путина, которая, похоже, является для Вашингтона первостепенной.

"Встречи в Лондоне на этой неделе станут прелюдией к июньскому саммиту лидеров стран Большой семерки. На вопрос, принял ли президент России Владимир Путин его приглашение лично встретиться во время своего европейского визита, Байден сказал: "Это моя надежда и ожидание. Мы работаем над этим", - акцентирует на российском факторе Washington Examiner в статье о визите Блинкена в Киев.

"6 мая Блинкен встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, а накануне дал интервью программе Би-би-си Today. И везде говорил о России", - пишет BBC.

"Мы бы предпочли более стабильные и предсказуемые отношения", - такой была квинтэссенция высказываний Госсекретаря о России.

"Он уже несколько раз разговаривал с президентом Путиным по телефону, и это не секрет; он сказал ему, в том числе еще до того, как его избрали президентом, он очень ясно дал понять, что если Россия предпримет безрассудные и агрессивные действия, мы ответим, - сказал Блинкен. - С другой стороны, мы не стремимся к эскалации. Мы бы предпочли иметь более предсказуемые отношения с Россией, но это зависит от г-на Путина".

"Президент Байден очень твердо убежден в том, что важно быть ясным и прямым, и один из лучших способов сделать это - встретиться лицом к лицу", - повторил Блинкен в интервью лондонской Financial Times накануне поездки в Киев.

Немецкая Tagesschau видит в визите Байдена "сигнал России".

"Миллионная помощь должна укрепить тыл страны - и послать сигнал России", - пишет издание и уточняет, что украинцы не верят, что конфликт закончится в ближайшее время.

"Более вероятно, что он усилится: согласно опросу, проведенному в апреле этого года, 45 процентов всех украинцев опасаются нападения со стороны России. 64 процента выступают за вступление страны в НАТО", - пишет Tagesschau.

НАТО и СС "Галичина"

Впрочем, Запад не готов драться за Украину с Россией.

Как пишет австрийская Wiener Zeitung, о потенциальном подкреплении в случае войны речь не идет. Солдаты НАТО воевать за Украину не станут.

"Главным яблоком раздора между двумя противоборствующими в холодной войне государствами стала Украина. Граничащая с Россией бывшая советская республика, где во многих областях говорят на русском языке, продолжает играть для Кремля важную роль, хотя возможности влияния Москвы на процессы в Киеве после революции на Майдане, российской аннексии Крыма и инициированной Россией войны в Донбассе сильно сократились. Вину за это в Москве возлагают не на собственное поведение, а на действия США. Они якобы поддержали еще оранжевую революцию в Киеве в 2004 году, а затем сильно повлияли и на ход Евромайдана. Откалывающаяся от России Украина для Кремля как заноза в теле. Поэтому в Москве в эту среду с недоверием смотрят на Киев, куда на два дня отправился государственный секретарь США Энтони Блинкен", - пишет издание.

Политолог Герхард Манготт предсказал, что поставки вооружения "в будущем могут участиться, так же как и совместные маневры украинских солдат с вооруженными силами НАТО, присутствие военных кораблей в Черном море также вероятно".

Но одно эксперт по России исключает полностью: что солдаты НАТО в случае войны с Москвой встанут на сторону Украины. И хотя американские военные советники уже находятся в стране и для США имеет смысл ослаблять противника Россию, привязывая Украину к Западу, воевать на стороне Киева никто не будет.

В связи с поездкой Блинкена в Украине вспомнили на Западе и недавний марш в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве. Ведь Госсекретарь, чей дед эмигрировал из Киева, а прадед был писателем, который рассказывал о жизни евреев дореволюционного Киева, в апреле раскритиковал "бездушие Америки во время геноцида, даже осудив чиновника Госдепартамента времен Второй мировой войны за отказ помогать евреям, бежавшим из Европы", - пишет журнал Nation.

Издание назвало "большим испытанием" для Блинкена его визит в Украину, где "прославляют нацистов и их сторонников".

"Спустя неделю после того, как сотни людей прошли маршем в Киеве в честь нацистской дивизии СС, госсекретарь США имеет шанс встать на защиту переживших Холокост", - пишет Nation.

Но, как известно, США закрыли глаза на марш, который осудили в Израиле и Германии. Не вспоминал о нем и Блинкен, во всяком случае публично.