За минувшие сутки на Донбассе противник нарушил режим тишины и 16 раз открывал огонь по украинским позициям. В результате двое украинских военнослужащих погибли, еще один боец Вооруженных сил Украины тяжело ранен.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил в утренней сводке на своей странице в Facebook.

"За прошедшие сутки, 6 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня… В результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили огнестрельные пулевые ранения. К сожалению, спасти жизнь воинам не удалось", - говорится в сообщении.

В ООС также добавили, что еще один боец получил осколочное ранение и его госпитализировали в военный госпиталь в тяжелом состоянии.

Кроме того, добавили в штабе, противник дважды открывал огонь недалеко от Луганского "из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов".

"Рядов с населенным пунктом Новгородское дважды были осуществлены обстрелы из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Южного - еще и из станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, вблизи Южного противник провел дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

В направлении украинских позиций, у населенного пункта Пищевик использовали крупнокалиберные пулеметы, а вблизи поселков Шумы - стрелковое оружие. В районе н.п. Талаковки по украинским позициям сбросили с БПЛА два выстрела ВОГ-17. В пригороде н.п. Новотошковское наемники два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи поселка Зайцево враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от поселка Новотроицкое противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Песков противник трижды открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - рассказали в ООС.

С начала текущих суток зафиксировано пять обстрелов со стороны противника.

Напомним, днем ранее на Донбассе погиб украинский военный. Еще один боец получил тяжелое ранение.

В тот же день на Донбассе огнем из гранатомета ранили еще украинского военного.