В Украине за минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 37 967 человек. Больше всего людей вакцинировали в Киеве (6 026) и Днепропетровской области, меньше всего - в Полтавской (153) и Харьковской (317) областях.

Об этом в Facebook 7 мая сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего в Украине сделали уже 821 770 прививок от коронавируса. 821 768 человек получили одну дозу вакцины, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 428 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество прививок, сделанных в регионах за минувшие сутки:

Киев - 6026 прививок;

Винницкая область - 1858 прививок;

Волынская область - 698 прививок;

Днепропетровская область - 4358 прививок;

Донецкая область - 1265 прививок;

Житомирская область - 692 прививки;

Закарпатская область - 522 прививки;

Запорожская область - 1713 прививок;

Ивано-Франковская область - 783 прививки;

Киевская область - 3557 прививок;

Кировоградская область - 645 прививок;

Луганская область - 668 прививок;

Львовская область - 2789 прививок;

Николаевская область - 1217 прививок;

Одесская область - 1444 прививки;

Полтавская область - 153 прививки;

Ровенская область - 1039 прививок;

Сумская область - 1203 прививки;

Тернопольская область - 704 прививки;

Харьковская область - 317 прививок;

Херсонская область - 2410 прививок;

Хмельницкая область - 1376 прививок;

Черкасская область - 1134 прививки;

Черновицкая область - 452 прививки;

Черниговская область - 944 прививки.

Напомним, Румыния подарит Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

Также мы писали о том, что Венгрия стала первой страной Европы, вакцинировавшей больше половины населения от коронавируса.