В Украине вчера сделали 37 967 прививок от Covid-19. Меньше всего людей вакцинировали в Полтавской области
В Украине за минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 37 967 человек. Больше всего людей вакцинировали в Киеве (6 026) и Днепропетровской области, меньше всего - в Полтавской (153) и Харьковской (317) областях.
Об этом в Facebook 7 мая сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Всего в Украине сделали уже 821 770 прививок от коронавируса. 821 768 человек получили одну дозу вакцины, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 428 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Количество прививок, сделанных в регионах за минувшие сутки:
Киев - 6026 прививок;
Винницкая область - 1858 прививок;
Волынская область - 698 прививок;
Днепропетровская область - 4358 прививок;
Донецкая область - 1265 прививок;
Житомирская область - 692 прививки;
Закарпатская область - 522 прививки;
Запорожская область - 1713 прививок;
Ивано-Франковская область - 783 прививки;
Киевская область - 3557 прививок;
Кировоградская область - 645 прививок;
Луганская область - 668 прививок;
Львовская область - 2789 прививок;
Николаевская область - 1217 прививок;
Одесская область - 1444 прививки;
Полтавская область - 153 прививки;
Ровенская область - 1039 прививок;
Сумская область - 1203 прививки;
Тернопольская область - 704 прививки;
Харьковская область - 317 прививок;
Херсонская область - 2410 прививок;
Хмельницкая область - 1376 прививок;
Черкасская область - 1134 прививки;
Черновицкая область - 452 прививки;
Черниговская область - 944 прививки.
Напомним, Румыния подарит Украине 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca.
Также мы писали о том, что Венгрия стала первой страной Европы, вакцинировавшей больше половины населения от коронавируса.