"Контрольный" визит Блинкена: от "Нафтогаза" до Епифания

Если судить по официальным итогам визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, то главной его целью было получить "благословение" от главы Православной церкви Украины Епифания. Потому что среди публично обозначенных политических тем не оказалось ничего, что стоило такой поездки.

На самом деле визит, конечно, не был таким пустым, как это выглядит внешне. И встреча с Епифанием - как раз самая неоднозначная его часть, поскольку, по сути, она означает вмешательство в церковные вопросы другой страны - причем страны, которая декларирует невмешательство в дела церквей.

Вряд ли Блинкен сказал главе ПЦУ что-то серьезное - скорее сама встреча должна была продемонстрировать украинской власти, какую из церквей нужно поддерживать. И вовсе не из соображений веры, а чтобы ослабить УПЦ.

Что касается политической части визита, то она состояла из трех слагаемых. Первое - неофициальное признание новой администрацией США нынешней украинской власти. Второе - демонстрация поддержки Украины в обострившемся конфликте с Россией. И третье - решение "внутренних" вопросов вроде руководства "Нафтогазом".

Первое, несомненно, порадовало Владимира Зеленского, которого администрация Джо Байдена несколько месяцев держала в подвешенном состоянии.

Второе (в смысле демонстрации поддержки) оказалось весьма неординарным, поскольку вся его суть свелась к словам Виктории Нуланд о том, что тему НАТО педалировать не стоит.

Ну, а третье, собственно, было главным. "О "Нафтогазе", похоже, Блинкен и Нуланд говорили со всеми (кроме, разве что Епифания). И всем повторяли одно и то же: решение снять Андрея Коболева и уволить весь наблюдательный совет - неправильное. Что означает только одно: контроль за украинским энергетическим монополистом для Вашингтона крайне важен как один из ключевых рычагов влияния на Украину, ее власть и олигархов. А еще более важен сам принцип - когда украинскими государственными компаниями управляет не украинское государство, а Набсоветы, сформированные из управляемых Западом лиц.

О последнем, разумеется, никто публично не говорил. Но это, собственно, и было главной целью госсекретаря США в Киеве. Поскольку не для того в течение семи лет выстраивалась система контроля за Украиной, чтобы какой-нибудь местный политик (пусть даже и президент) вдруг подмял ее под себя.

Угроза у границы: почему Путин не уводит войска

Фото ТАСС

Одной из ключевых тем во время визита Блинкена, безусловно, были отношения между Украиной и Россией. Причем актуальности этой теме придала вчерашняя публикация "Нью-Йорк Таймс" о том, что Кремль, несмотря на заявление Минобороны об окончании учений, отвел лишь небольшую часть своих войск от границы с Украиной, - в то время как 80-тысячный контингент продолжает ее "охранять".

Эту новость озвучили на пресс-конференции президента Украины и госсекретаря США, ее перепечатали все украинские СМИ. Но только большинство СМИ "забыло" упомянуть, что в статье "Нью-Йорк Таймс" речь шла не только о самом факте продолжающегося сосредоточения российских войск, но и о причинах, по которым Владимир Путин продолжает их держать возле украинской границы. Причем анализ дан достаточно объективный.

И состоит он в том, что войска РФ у украинской границы помогают Кремлю решить те внешнеполитические вопросы, которые не получалось решать дипломатическим путем. Если вкратце, то с помощью этого "маневра" Путин уже вынудил Запад продемонстрировать, что реальной помощи Украине в случае военного конфликта он не окажет, и - соответственно - заставил задуматься над тем, что обстановку вокруг Украины нужно разрядить. В том числе - через ограничение военной помощи Украине.

Обо всем этом "Нью-Йорк Таймс" сообщил неофициально, со ссылкой на источники в американской власти. Однако нетрудно заметить, что непубличные заявления Блинкена и Нуланд в Киеве вполне укладываются в эту концепцию.

В их статье не хватает только одного логичного вывода: если 80-тысячный контингент возле украинской границы является таким успешным сдерживающим фактором, то Кремль вполне может прийти к выводу, что этот фактор нужно сделать постоянным. Или, по крайней мере, до того момента, когда Байден и Путин о чем-то договорятся.

Турборежим ради МВФ?

Фото Страна

Визит госсекретаря США в Украину уже оказал "благотворное" влияние на политиков из нынешней власти. Вчера лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в мае Верховная Рада примет все законы, которые необходимы для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Формально, конечно, Блинкен никак не связан с МВФ и его требованиями, но все прекрасно понимают, что фонд находится под контролем Вашингтона и, собственно, именно по этой причине выдвигает политические требования, не имеющие никакого отношения к юрисдикции этой чисто финансовой организации.

Вот и почти все законы, о которых сказал Арахамия, к МВФ никакого отношения не имеют. Поскольку невозможно найти связь между кредитами фонда и уголовной ответственностью за неверные сведения чиновников в декларациях. Или между кредитами фонда и изменениями в законе о НАБУ.

Конечно, можно проложить длинную цепочку вроде "чиновники врут в декларациях, поскольку крадут у государства, а деньги государства - это бюджет, который пополняется, в том числе, за счет денег МВФ". Но известно, что кредиты МВФ оседают в золотовалютных резервах Нацбанка, так что разворовать чиновники их не могут. Не говоря уже о том, что многие из тех, кто заполняет декларации (к примеру, народные депутаты) доступа к бюджетным деньгам вообще не имеют.

Поэтому очевидно, что требования фонда в данном случае способствуют построению системы контроля над Украиной со стороны Вашингтона, и потому их выполнение Блинкену даже нужнее, чем МВФ. Просто госсекретарю не с руки рассказывать о необходимости совершенствования системы контроля, и он обходится абстрактными фразами насчет необходимости "продолжения реформ". А Арахамия дал понять, что завуалированный посыл Блинкена понял правильно.

С другой стороны пока непонятно, что означает это заявление Арахамии - реальные намерения выполнить требования МВФ, либо просто слова. Известно, что увольнение Коболева в обход Набсовета - это прямое нарушение требований МВФ. Также как и намерения властей восстановить госрегулирования цен на энергоносители. Но и то, и другое продвигает Зеленский и, судя по всему, от своих намерений не отказывается.

Поэтому далеко не факт, что кредит МВФ будет. Тем более, что он особо Украине сейчас и не нужен - цены на наш экспорт быстро идут вверх.

Опасна ли для Украины встреча Байдена с Путиным?

Фото twitter.com/dmytrokuleba

"Американская" тема вчера звучала и в комментариях министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, но - несколько в ином разрезе. Министр коснулся темы возможной встречи президентов России и США, заявив, что такая встреча не противоречит интересам Украины.

Кулеба заговорил об этой (пока, правда, гипотетической) встрече не случайно: многие эксперты говорят о том, что вчерашний визит Блинкена в Киев, по сути, является предварительным этапом перед переговорами Джо Байдена и Владимира Путина. Поэтому связь одного визита с другим очевидна и логична.

Другое дело, что на самом деле украинский министр не может сегодня знать, будет саммит президентов России и США противоречить интересам Украины или нет. Поскольку никто не знает, чем такая встреча закончится (если вообще состоится).

Правда в том, что Украина как государство больше всех заинтересована в такой встрече. Страна, территорию которой используют для геополитических разборок, крайне нуждается в том, чтобы эти разборки прекратились - потому что их ценой являются жизни наших граждан и не прекращающийся кризис нашей экономики.

Однако не все, что хорошо для страны, хорошо и для власти. И если представить, что Байден и Путин вдруг договорятся о компромиссе (а только так может быть восстановлен мир), то такая договоренность поставит украинскую власть в крайне затруднительное положение - ведь выполнять-то этот компромисс придется именно ей.

Поэтому, когда министр иностранных дел говорит о том, что встреча не противоречит интересам Украины, нужно понимать, что интересы страны и ее власти в данном случае расходятся. И, возможно, для Зеленского будет лучше, если такая встреча вообще не состоится.

Ковид-сертификат: льготы для миллиона, дискриминация для остальных

До 1 июля в Украине должны появиться ковид-сертификаты. Об этом заявил вчера министр здравоохранения Максим Степанов. И одновременно с этим появились результаты свежего социсследования от R&B, согласно которому только 27% украинцев одобряют введение таких сертификатов и 34% выступают против них. Причем в данном случае правы именно эти 34%.

Понятно, что украинская власть действует по примеру Евросоюза. И понятно, что такой сертификат в ближайшие годы будет своеобразной визой для посещения целого ряда стран. Но есть существенное различие между ЕС и Украиной, из-за которого на данный момент мы не имеем права слепо копировать заграничный пример.

На сегодняшний день введение ковид-сертификата, дающего его обладателям определенные привилегии, будет формой дискриминации. В Украине есть десятки миллионов граждан, которые хотят вакцинироваться, но не могут сделать этого - причем не по своей вине, а по вине государства, не способного обеспечить вакциной всех желающих. И в случае введения ковид-сертификатов эти десятки миллионов будут дискриминированы по сравнению с тем миллионом граждан, которые уже привились или привьются до 1 июля и получат право на получение документа.

Вводить ковид-сертификат можно будет только тогда, когда в Украине не останется тех, кто хочет привиться, но не имеет возможности. Тогда сертификат станет дополнительным стимулом для тех, кто на данный момент вакцинироваться не хочет.

А до того момента введение дикриминирующего документа будет причиной для исков в суд против государства, ставящего своих граждан в неравные условия. Причем у любого непривитого гражданина есть реальный шанс этот иск выиграть.