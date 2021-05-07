В Японии создали онлайн-петицию, призывающую отменить проведение Олимпийских игр, которые намечены на это лето. За несколько дней ее подписали около 205 000 человек из 300 000 необходимых.

Петиция обнародована на сайте Change.org.

Авторы обращения призывают отменить соревнования из-за риска распространения коронавируса в стране.

"Как показывают цифры, вспышка Сovid-19 не взята под контроль. Несмотря на то, что вакцинация началась еще в конце прошлого года, она распространена только в экономически развитых странах. Таким образом, до окончания пандемии еще далеко", - говорится в петиции.

На данный момент петицию подписали 204 806 человек.

Между тем, как пишет Reuters, на проведение Олимпийских игр может повлиять продление чрезвычайного положения из-за четвертой волы Covid-19 в Токио и других городах страны. В частности, в префектурах Токио, Осака, Киото и Хего власти планируют ужесточить карантинные ограничения после 11 мая из-за роста новых случаев коронавируса.

"Мы настоятельно призываем к предотвращению распространения коронавируса и защите жизней и средств к существованию, используя доступные ресурсы, чтобы остановить Олимпиаду", - заявил организатор онлайн-петиций Кенджи Уцуномия.

Несмотря на это организаторы неоднократно заявляли, что игры будут продолжены.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса Игры перенесли на год. Теперь Олимпиада должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Недавно в Международном олимпийской комитете были пересмотрены и обновлены сборники рекомендаций по проведению безопасных игр из-за появления новых штаммов Covid-19. Согласно новым правилам, всех спортсменов будут каждый день тестировать на наличие коронавирусной инфекции.

А перед этим стало известно, что в Японии начали обсуждать отмену летней Олимпиады из-за коронавируса. А за три месяца до Олимпиады в стране объявили чрезвычайное положение из-за Covid-19.